KBC Groupe NV figure parmi les principaux groupes de bancassurance belges. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - banque : activités de banque de détail, de banque privée, de banque de financement et de marché. A fin 2021, le groupe dispose d'un réseau de 1 159 agences bancaires, dont 439 implantées en Belgique. KBC Groupe NV gère 226,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 159,7 MdsEUR d'encours de crédits ; - assurance : assurance non vie (61,2% des primes acquises brutes) et assurance vie (38,8%) ; - gestion d'actifs. La répartition géographique des revenus est la suivante : Belgique (56,4%), République Tchèque (20%), Slovaquie (7,6%), Irlande (4,5%), Hongrie (4,4%), Bulgarie (3,4%) et autres (3,7%).

Secteur Banques