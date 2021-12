KBC Groupe : Mobile propose désormais aussi des informations économiques et financières quotidiennes.

Lundi 20 décembre 2021 - Les consommateurs recherchent de plus en plus des informations compréhensibles et fiables pour étendre leurs connaissances financières.C'est pourquoi KBC Mobile* propose à tous ses utilisateurs, chaque jour à partir d'aujourd'hui, des informations, des mises à jour et des analyses économiques et financières.Ces informations sont fournies par les journaux économiques De Tijd et L'Écho, VRT NWS et l'équipe d'économistes de KBC.

L'analyse de marché montre qu'un contenu quotidien pertinent permet à l'utilisateur de KBC Mobile de s'informer de l'actualité et de prendre des décisions financières plus éclairées.Les clients apprécient les informations rapides, fiables et objectives, surtout si elles répondent à leurs besoins financiers.Ces résultats ont également été confirmés par un projet pilote mené ces dernières semaines.Grâce à cette collaboration innovante avec deux sources d'information établies, KBC répond à ce besoin et positionne encore davantage KBC Mobile comme une application tout-en-un unique, utilisée aujourd'hui par plus de 1,75 million de clients.

* KBC (Brussels) Mobile et CBC Mobile

Les actualités financières KBC désormais dans votre poche: utile et pratique

KBC, De Tijd/L'Écho et VRT NWS proposent quotidiennement une dizaine d'informations actuelles et pertinentes. Les rédactions de De Tijd/L'Écho et de VRT NWS sélectionnent chaque jour des articles dans l'actualité économique et financière en toute indépendance journalistique. L'équipe d'économistes de KBC fournira également dans le cadre de cette nouvelle offre des articles sur l'application KBC, axés sur l'actualité financière nationale.

Le client ne doit ni s'inscrire ni s'abonner. Tous les articles sélectionnés sont regroupés en un seul endroit, facilement accessible sur la page d'accueil de l'application. Il suffit à l'utilisateur de cliquer sur le titre d'une information économique et financière pour pouvoir lire l'article dans son intégralité.

Le client souhaitant pas recevoir les mises à jour quotidiennes peut facilement désactiver cette fonction dans les paramètres du service ou en cliquant sur la carte portant le titre le plus récent et en choisissant l'option 'Je ne souhaite plus recevoir d'informations'. Le client peut toujours la réactiver par la suite dans 'Offre'.

À terme, le flux d'informations pourra être personnalisé davantage pour mieux répondre aux besoins d'information spécifiques du client.

Karin Van Hoecke, directrice de la transformation digitale et des données chez KBC Bank, est fière de cette première: 'KBC positionne de plus en plus KBC Mobile comme une application tout-en-un unique, élue en septembre meilleure application bancaire mobile au monde par le bureau d'étude international indépendant Sia Partners'. Cette première place mondiale est la reconnaissance éclatante de nombreuses années d'innovation, de développement et surtout d'écoute attentive de nos clients. En écoutant nos clients, nous avons également acquis ces dernières années une vaste expérience dans l'offre de services non financiers de partenaires externes dans KBC Mobile. Depuis leur lancement à la mi-2018, ces services ont été utilisés plus de 7,5 millions de fois. Près de 700 000 utilisateurs de KBC Mobile y recourent régulièrement. Nous répondons ainsi clairement à un besoin croissant des clients. Cette expérience 'beyond banking' nous enseigne que nos clients sont ouverts à l'innovation et aux services qui leur facilitent la vie. La coopération innovante entre deux sources d'information établies et KBC répond à ce besoin. Pour la première fois, nos clients reçoivent plusieurs fois par jour des flashs actualisés qui non seulement satisfont leur soif d'informations, mais leur permettent aussi d'anticiper rapidement leurs décisions financières. Grâce aux analyses économiques et financières que nous leur fournissons, nous contribuons à un élargissement des connaissances et de l'éducation financière, l'un des piliers de la durabilité sur lequel nous misons en tant que bancassureur.'

Hans De Rore, Chief Commercial Officer Mediafin ajoute: ''La consommation de médias est en constante évolution. Mediafin, avec les journaux économiques De Tijd et L'Écho et les médias consultatifs De Belegger/L'Investisseur, est un acteur important dans ce paysage médiatique. Nous éditons des journaux très lus chaque jour, nos sites web sont très visités, la fiabilité de nos informations est largement reconnue et notre lectorat n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Nous avons l'ambition de continuer à jouer un rôle de premier plan à l'avenir. C'est pourquoi nous accordons une grande attention à l'accessibilité multimédia de notre journalisme de qualité. Nous avons donc accepté l'invitation de KBC à participer à ce projet. L'application KBC est un canal supplémentaire par lequel nous présentons notre contenu de qualité aux consommateurs d'informations. L'expérience montre que les lecteurs qui lisent régulièrement nos articles rédactionnels sont plus enclins à s'abonner.'

Lieven Vermaele, Directeur Partenariats & Opérations VRT, est également enthousiaste à l'égard de cette collaboration: 'Plus que jamais, la digitalité est la nouvelle normalité. Cela signifie qu'en tant que média et organe d'information, vous souhaitez être présent sur le plus grand nombre de plateformes possible. L'offre d'informations et de commentaires économiques et financiers dans l'application KBC Mobile permet à la VRT de toucher le bon groupe cible sur une plateforme médiatique numérique pertinente. Elle nous aide à diffuser l'actualité auprès de nouveaux utilisateurs, car de plus en plus de personnes s'informent en dehors de la radio ou de la télévision. La collaboration avec KBC et Mediafin renforce encore cette initiative. Dans un écosystème flamand sous la pression de grands acteurs internationaux, ce partenariat nous renforce mutuellement et élargit notre champ d'action. La somme de ces marques fortes VRT NWS, De Tijd/L'Écho et KBC est ici plus grande que les parties'.

Lire la suite