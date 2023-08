Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 10 Août 2023 (07.00 heures CEST)

‘Nous avons enregistré un excellent bénéfice net de 966 millions d'euros au deuxième trimestre 2023. Par rapport au trimestre précédent, notre résultat a bénéficié de l'augmentation des revenus nets d'intérêts, de meilleurs résultats en matière de services d'assurance, d'un niveau plus élevé de revenus nets de commissions et de revenus à la juste valeur et liés au trading, ainsi que de la traditionnelle hausse saisonnière des revenus de dividendes. Les autres revenus nets ont toutefois diminué, car le trimestre précédent intégrait un gain considérable non récurrent lié à la vente de notre portefeuille irlandais en février. Les coûts ont sensiblement diminué, ce qui est entièrement dû au fait que la majeure partie des taxes bancaires et d'assurance au titre de toute l’année a été comptabilisée au cours du trimestre précédent. Nous avons également enregistré une légère charge nette de réductions de valeur, contre une reprise nette au trimestre précédent. Par conséquent, en additionnant les résultats du premier et du deuxième trimestre, notre bénéfice net pour le premier semestre 2023 s'élève à 1 848 millions d'euros, ce qui représente une progression de 38% en rythme annuel.

Nous conservons une excellente solvabilité, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,5%. Les résultats du récent test de résistance de l'ABE reflètent à cet égard la solidité de nos fondamentaux. Notre liquidité est restée excellente, comme en témoignent un ratio NSFR de 145% et un ratio LCR de 152%, tous deux bien supérieurs à l'objectif légal minimum de 100%.

Après avoir reçu l’approbation de la BCE, notre Conseil d'administration a décidé de distribuer 1,3 milliard d'euros de capital excédentaire via un programme de rachat d'actions. Le rachat d'actions débutera le plus tôt possible et se clôturera d’ici août 2024. En accord avec notre politique générale en matière de dividende, nous verserons également un dividende intérimaire de 1 euro par action en novembre 2023, en tant qu'acompte sur le dividende total pour l’exercice 2023. Nous prévoyons en outre d'optimiser davantage notre structure de capital en satisfaisant les exigences du 2e pilier (P2R) avec des instruments additionnels Tier 1 et Tier 2. Enfin, nous avons reçu une décision finale de la BCE à la suite de l'examen des modèles principalement de notre portefeuille de crédits aux entreprises et aux PME belges, décision qui entraînera un add-on sur les actifs pondérés en fonction du risque de crédit (RWA) d'environ 8,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2023. L'impact de cet add-on sera toutefois atténué par la reprise de 1,7 milliard d'euros de RWA au troisième trimestre 2023, par un allègement attendu des RWA d'environ 2 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2023 en raison de la simplification de modèle et par le fait qu'environ 4,5 milliards d'euros de cet add-on de RWA correspondent au ‘frontloading’ de l'impact de l’IRB Bâle IV en 2025. Vous trouverez plus d'informations sur ces éléments liés au capital à la section ‘ ‘Nos prévisions’ de notre rapport trimestriel.

Enfin, nous avons célébré un anniversaire particulier en juin 2023. Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis que la fusion entre Kredietbank, la Banque CERA et ABB Assurances a donné naissance à notre groupe. Au cours de cette période, d'un nouveau bancassureur belge, nous sommes transformés en un groupe de bancassurance axé sur cinq marchés clés européens et un précurseur de la numérisation. Il s'agit avant tout de l'histoire de nos milliers de collaborateurs, qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour mériter et conserver la confiance de nos clients et constituent ainsi le facteur le plus important de la réussite de notre groupe. Je tiens à remercier très sincèrement tous ces collaborateurs, mais aussi nos clients, nos actionnaires et toutes nos autres parties prenantes pour leur soutien et leur confiance indéfectibles. Nous nous réjouissons de découvrir ce que les 25 prochaines années nous réservent.’

Johan Thijs

Chief Executive Officer

