KBC Groupe : a agi en tant que coordinateur de la durabilité unique de la transformation du portefeuille de prêts à long terme de DEME en prêts liés à la durabilité

Mardi 15 février 2022 - KBC est fier d'avoir été exclusivement sélectionné par DEME pour coordonner la transformation du portefeuille de prêts à long terme de ce dernier en prêts liés à la durabilité, représentant une valeur totale de 579 millions d'euros. KBC a été désigné pour assister DEME dans la sélection des indicateurs et des objectifs de durabilité et pour coordonner le processus avec un groupe plus large de relations bancaires de DEME[1]. La transaction, qui a été réalisée le 7 février 2022, marque une étape importante pour KBC et DEME, soulignant l'importance de la durabilité à leurs yeux en intégrant des objectifs de durabilité ambitieux dans les contrats de financement clés de DEME.

[1] Les prêteurs sont ABN Amro Bank NV, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (succursale belge), Belfius Bank SA, BNP Paribas Fortis SA/NV, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (succursale belge), Commerzbank AG (succursale luxembourgeoise), DBS Bank Ltd (succursale de Londres), ING Belgium NV/SA, KBC Bank SA et Coöperatieve Rabobank U.A.

Le financement a été structuré conformément aux 'Principes applicables aux prêts liés au développement durable' élaborés par la Loan Market Association. Par conséquent, les conditions du portefeuille de prêts à long terme de DEME seront désormais liées aux performances de l'entreprise en matière de durabilité dans deux domaines spécifiques: la sécurité au travail et les carburants pauvres en carbone. Les prêteurs de DEME acceptent d'abaisser le taux d'intérêt sur le portefeuille de prêts concernés lorsque l'entreprise atteindra deux indicateurs clés de durabilité. Si les objectifs ne sont pas atteints, le taux d'intérêt sera légèrement augmenté.

Wim Eraly, Senior General Manager Corporate Banking and Facility Management chez KBC Bank SA, commente la transaction: 'KBC est fier d'avoir été choisi par DEME en tant que coordinateur de la durabilité pour l'aider à intégrer les caractéristiques de durabilité dans son financement bancaire à long terme. Nous nous appuyons sur nos connaissances et notre expérience actuelles pour structurer et coordonner ce financement lié à la durabilité, en guidant DEME dans la sélection des indicateurs clés de performance en matière de durabilité et la fixation d'objectifs pertinents et ambitieux. Cette transaction illustre clairement notre expertise dans le conseil à nos clients de solutions de financement durable pour soutenir leur transition vers un avenir plus vert.'

Cette transaction s'inscrit dans l'ambition de KBC de jouer un rôle clé dans la transition vers un avenir plus durable. KBC considère que son rôle est de soutenir ses clients et d'agir en tant que partenaire de leur transition. À cette fin, KBC organise des dialogues de durabilité avec ses clients afin de comprendre les risques et les opportunités de durabilité ayant un impact sur leurs activités. S'appuyant sur le partenariat solide qui unit depuis longtemps DEME et KBC, KBC est fier d'avoir été désigné coordinateur unique de la durabilité de DEME, l'un des champions de l'économie belge.

Geert Wouters, Head of Structured Finance and Treasury chez DEME, ajoute:'Un partenariat de longue date nous unit à KBC avec qui nous sommes ravis d'avoir pu travailler en étroite collaboration pour assurer le succès de cette transition vers un financement durable, ayant impliqué 10 banques à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers d'être la première entreprise de notre secteur à introduire ces importants objectifs de durabilité dans tous nos accords de financement à long terme. Dans un signal fort à nos parties prenantes, nous avons démontré que nous prenions en compte nos objectifs de durabilité dans l'ensemble de nos activités, en les soutenant par des actions concrètes. Cette démarche audacieuse montre que nous sommes prêts à accepter les conséquences financières qui en découlent.'

Le marché du financement des prêts durables à l'échelle mondiale a plus que triplé en 2021 par rapport à 2020.

Un volume record de 682 milliards de dollars de prêts durables a été enregistré en 2021, soit plus de trois fois plus qu'en 2020. Les États-Unis et l'Europe ont été les principaux moteurs de cette croissance, les États-Unis comblant rapidement leur retard sur le marché ouest-européen, qui était à la pointe en ce qui concerne ces instruments de financement innovants (source: Refinitiv LPC).

La majeure partie (environ 88%) du financement des prêts durables est constituée de prêts liés à la durabilité. Les prêts verts, dont le produit peut être utilisé exclusivement pour le financement de projets verts ou durables, sont moins répandus. L'absence de limites d'utilisation des prêts liés à la durabilité structurés conformément aux principes liés à la durabilité de la Loan Market Association, conjointement avec leur large application dans de nombreux secteurs, est l'un des principaux moteurs de leur succès.

Disclaimer: KBC souligne explicitement que l'utilisation de termes tels que 'vert' et 'durable' dans ce document ne suggère en aucun cas que ce qui est décrit est déjà (entièrement) aligné sur la taxonomie de l'UE.

