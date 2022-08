KBC Groupe : décharge ses clients des soucis de la rénovation durable grâce à sa participation dans la start-up Setle.

Mardi 23 août 2022 - KBC Bank investit dans la société belge Setle un montant initial de 1,5 million d'euros qui permettra à celle-ci de passer du statut de start-up à celui de scale-up.

En 2020, la société belge Setle s'est positionnée sur le marché de l'immobilier en tant que partenaire des agents immobiliers. Sa plateforme en ligne fournit une idée réaliste des coûts de rénovation (durable) en sus du prix d'achat, un atout pour l'agent immobilier, mais aussi pour le client KBC qui, grâce à l'agent, se voit déchargé des soucis liés à la recherche d'un logement ou aux questions concernant la rénovation.

Setle travaille actuellement avec 425 agents immobiliers. Jusqu'à présent, sa plateforme a simulé des rénovations d'une valeur totale de 175 593 005 euros.

Thibaut Nivelles, CEO de Setle: 'Le Belge a une brique dans le ventre et le logement reste le premier poste de dépenses mensuelles d'un ménage. Dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie et de l'importance croissante d'une transition énergétique durable, l'arbre cache parfois la forêt pour les candidats acquéreurs ou constructeurs. Setle entend aider les acquéreurs et les rénovateurs à prendre les bonnes décisions dans le processus de rénovation. Nous nous réjouissons que KBC, fort de la meilleure application bancaire mobile au monde et de son intérêt marqué pour la durabilité, nous épaule dans le développement de nos activités.'

Karin Van Hoecke, responsable Innovation au sein de la division Belgique de KBC Groupe : 'La transition vers une énergie durable aura un impact fondamental sur l'ensemble de la société. Pour les particuliers, la transition se situe essentiellement au niveau du logement. Acheter une habitation, rénover, améliorer l'isolation, maintenir des factures d'énergie abordables, etc.: les ménages ne savent parfois pas par où commencer et se posent souvent beaucoup de questions.

Le financement et l'assurance de l'habitation sont une activité essentielle pour KBC en tant que bancassureur. Ces dernières années, nous avons cependant aussi proposé à nos clients des avantages issus de partenariats avec des tiers, allant au-delà des services financiers. Les achats groupés (via nos Deals) ou la possibilité de comparer les prix de l'énergie (via 'Mon énergie' dans KBC Mobile) en sont des exemples. L'investissement dans Setle est l'étape suivante dans notre volonté de décharger nos clients au maximum lors de la rénovation de leur logement et de l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Nous constatons que nos clients sont à la recherche de solutions qui leur facilitent la vie et nous sommes conscients du potentiel de Setle. Nous croyons en l'équipe solide de Setle et en ses excellentes solutions qui répondent parfaitement aux défis de nos clients et contribuent à une solution et une expérience globales pour ces derniers.'

Vous avez trouvé la maison de vos rêves, mais elle a besoin de quelques travaux? Avec Setle, vous savez en quelques clics ce que vous coûtera sa rénovation.

L'outil de rénovation de Setle (Software immobilier - outil de rénovation pour agents immobiliers - Setle) est le seul sur le marché à offrir un soutien poussé durant la phase de préachat. Grâce à une ventilation claire des coûts dans une interface conviviale, la recherche du logement idéal gagne en efficacité et en transparence, tant pour les agents immobiliers que pour les candidats acquéreurs.

Grâce à la solution numérique en temps réel de Setle, les agents immobiliers qui s'acquittent d'un droit de licence annuel pour l'ensemble de leurs biens peuvent fournir aux particuliers (acquéreurs et rénovateurs) un aperçu en temps réel du coût total du bien immobilier qui les intéresse, y compris une estimation des coûts de rénovation, de durabilisation et d'amélioration du label énergétique et de la consommation d'énergie, une idée des primes et subventions éventuelles ainsi qu'une comparaison des devis d'entrepreneurs. Ce rapport de rénovation détaillé, comprenant un cahier des charges très précis, permet aux agents immobiliers de décharger leurs clients et de leur faciliter la vie.

L'agent immobilier peut également proposer un autre logement qui, sur la base de l'estimation de rénovation de Setle (primes et subventions comprises), pourrait s'avérer encore plus intéressant pour le candidat acquéreur à titre d'investissement global.

Le rapport de rénovation est accepté par plusieurs banques, parmi lesquelles KBC et CBC, en tant qu'élément de la demande de crédit. Le client ne doit donc plus se mettre en quête de devis et estimations pour étayer sa demande de crédit.

Setle et KBC lanceront également plusieurs expériences à l'automne. Dès qu'elles seront opérationnelles, celles-ci feront l'objet d'une nouvelle communication.

Via Setle | Renovations simplified (www.setle.app), les candidats constructeurs/rénovateurs se voient présenter les avantages et fonctionnalités disponibles. Ils bénéficient d'une vue sur les tarifs conformes au marché pour l'ensemble des travaux de rénovation applicableset peuvent facilement calculer les coûts de rénovation du bien qu'ils visent. Ils disposent ainsi d'un bon repère pour comparer les tarifs appliqués par leur entrepreneur.

Setle est en contact en temps réel avec les entrepreneurs, ce qui lui permet de détecter immédiatement les tendances et les prix actuels du marché. Le client peut générer à tout moment un rapport de rénovation actualisé, en tenant compte de ses souhaits spécifiques (tels qu'une finition standard ou plus luxueuse) et être également informé de manière proactive en cas de fluctuations importantes des prix (ou en cas d'expiration des primes existantes ou de l'instauration de nouvelles primes).

Après l'investissement de KBC, Setle reste disponible pour les clients non KBC et les autres banques.

Informations contextuelles

Setle est une entreprise technologique limbourgeoise fondée en 2020. Setle opère depuis l'incubateur Corda à Hasselt et dispose d'un bureau satellite à Amsterdam.

Actuellement, plus de 425 agents immobiliers utilisent déjà son application logicielle pour accompagner leurs clients de manière optimale dans leur achat et leur rénovation.

Setle compte une dizaine de collaborateurs et recherche activement des talents supplémentaires pour soutenir la croissance de son application de rénovation.

Lire la suite