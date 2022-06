KBC Groupe : désigné “Best digital performer” en Europe par D-Rating pour son excellente performance digitale en Europe et sur le marché belge

Vendredi 10 juin 2022 - En 2022, D-Rating lance ses Digital labels qui distinguent les banques de détail les plus performantes sur l'offre digitale et sa mise en œuvre. Ces labels visent à mettre en valeur les banques de détail qui innovent sur les offres et les outils et investissent dans la relation clients numérique. Ils récompensent les efforts pour développer et maintenir des parcours clients fluides et de bonne qualité, un large spectre de fonctionnalités et d'offres ainsi que des outils de contact en ligne efficaces.

A l'issue de sa 5e campagne de notation de la performance digitale, réalisée sur la base de données collectées entre octobre et décembre 2021, D-Rating accorde KBC une notation A- et distingue KBC en tant que « Best Digital Performer » en Europe ainsi qu'en Belgique.

KBC se distingue particulièrement pour sa note élevée et sa progression sur le domaine « Usage status ». KBC a une stratégie clairement orientée application et l'utilisation des clients suit en plus de bonnes performances sur la redirection du trafic sur les media sociaux. KBC obtient la meilleure note en matière d'accès à l'offre via l'application, avec la possibilité d'y démarrer la souscription aux principaux produits bancaires. KBC obtient également de bons résultats en ce qui concerne les fonctionnalités de l'application mobile et du site web. Le transfert d'argent est également l'un des points forts du parcours client de KBC.

« KBC se détache vraiment de la concurrence grâce à des fonctionnalités innovantes qui font de son application ce que nous appelons une « super application ". La fonctionnalité qui nous a le plus séduit est la possibilité de tester l'application avec vos coordonnées bancaires réelles sans être client, afin d'avoir une idée de ce que KBC a à offrir à ses futurs clients. » déclare Maria Hdid, analyste senior en charge du marché belge chez D-Rating.

« Il s'agit d'une véritable reconnaissance non seulement de la qualité de notre service, mais aussi de notre engagement à offrir aux clients une expérience inégalée, jour après jour. Nos applications numériques et Kate - l'assistant personnel numérique de nos clients - permettent aux clients de s'occuper de leurs besoins en matière de banque et d'assurance KBC quand ils le souhaitent. L'analyse de D-Rating témoigne de la convivialité de nos solutions et des efforts de nos experts qui apportent chaque jour ce petit plus qui fait la différence. Ces notations nous incitent à poursuivre nos efforts dans ce domaine et à continuer d'offrir à nos clients un service encore meilleur et encore plus pratique », conclut Erik Luts, Chief Innovation Officer chez KBC Group.

A propos de D-Rating https://www.d-rating.com/

Créée début 2017, D-Rating est la première agence de notation de la performance digitale des entreprises. D-Rating fournit à l'ensemble des acteurs marché (investisseurs, analystes financiers, gestionnaires de fonds et entreprises) une notation indépendante de la compétitivité digitale des entreprises, susceptible d'impacter leur performance à court et moyen terme.

Grace à une approche innovante basée sur une méthodologie 'data-driven' - incluant l'analyse de plus de 800 indicateurs - D-Rating est déjà un standard dans le secteur des services financiers. En 2021, D-Rating a étendu sa notation à la banque des pros (France), et son activité s'étendra en 2022 au secteur de l'assurance. Un service de Business Intelligence, principalement orienté à ce jour sur l'innovation dans le domaine des applications mobiles, complète son offre.

A propos de KBC (www.kbc.com)

KBC est l'un des principaux groupes financiers en Europe. Il s'agit d'un groupe de banque-assurance basé à Bruxelles (Belgique), omnicanal et orienté vers le numérique, qui s'adresse principalement aux clients de détail, aux PME et aux entreprises locales de taille moyenne. Le groupe occupe des positions importantes, et dans de nombreux cas, des positions de leader sur ses marchés principaux de Belgique, République tchèque, Bulgarie, Hongrie et Slovaquie. Le groupe KBC a également établi une présence sélective dans un certain nombre d'autres pays et régions du monde. KBC compte +40 000 ETP et est coté sur Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBC').

Contacts

KBC Group: Stef Leunens - Corporate Communications Manager and Press Officer

[email protected] - +32 495 52 43 51 - +32 2 429 65 01

D-Rating : Philippe Bailly ([email protected]), Sylvain Deniau ([email protected]) and Angela Mancuso ([email protected])

Lire la suite