KBC Groupe : et Graydon concluent un accord exclusif pour la distribution d'analyses d'entreprises.

Mercredi 15 septembre 2021 - KBC et Graydon ont conclu une coopération exclusive de grande envergure qui permet aux clients professionnels belges de KBC, KBC Bruxelles et CBC de donner une base plus solide et meilleure à leurs activités. Maintenant que l'économie renaît progressivement et que le monde des affaires peut reprendre le fil pré-corona, les entrepreneurs veulent savoir - plus que jamais - avec qui ils font des affaires, si ces contreparties sont solvables et peuvent donc aussi devenir un partenaire commercial ou un client valable. A partir de maintenant, KBC mettra les analyses Graydon exclusivement et sans restrictions à la disposition de ses clients professionnels dans ses applications bancaires PC et mobiles, en partie gratuitement et en partie à un tarif très compétitif[1].

Après tout, la transparence est un facteur crucial, tant pour la conduite des affaires que pour la relance de notre économie. Les mesures de soutien dans le cadre la crise Covid ont clairement fait leurs preuves au cours des 1,5 dernières années, comme en témoigne la baisse de 40% des faillites en 2020 par rapport à 2019. Cependant, de plus en plus de mesures de soutien sont actuellement réduites. Cette situation est source d'incertitude et d'inquiétude pour de nombreuses entreprises : une étude de Graydon a montré que pour 20 % d'entre elles, il est toujours difficile de garder la tête hors de l'eau.

[1] Une indication principale ('rating') de la santé financière d'une entreprise est gratuite, une analyse sommaire coûte 99 euros par an pour un nombre illimité, une analyse détaillée coûte 45 euros par analyse.

Karin Van Hoecke, directrice de la transformation numérique et des données chez KBC, se réjouit de cette coopération : 'Nous avons trouvé Graydon dans notre ambition sociale commune de créer une économie transparente dans laquelle les entreprises font des affaires de manière saine, ce qui conduit à plus de prospérité et de bien-être. En effet, les entreprises sont à nouveau livrées à elles-mêmes, car elles ne peuvent plus se reposer sur les mesures de soutien corona élaborées par le gouvernement et le secteur financier. Ils doivent donc trouver rapidement, facilement et numériquement le chemin vers des informations correctes et actuelles afin d'évaluer avec précision les risques d'entreprise. KBC et Graydon, forts chacun de leurs nombreuses années d'expertise, peuvent apporter aux entreprises un soutien maximal dans ce domaine.'

Peter Gazelle, directeur général de Graydon, ajoute : 'Nous sommes fiers de cette nouvelle étape dans notre coopération de longue date avec KBC. Nos analyses permettent aux entrepreneurs de faire des affaires avec KBC avec plus de certitude. Comme KBC, nous sommes convaincus qu'une information transparente renforce la confiance entre partenaires commerciaux. Lorsque les entreprises ont une vision claire des opportunités qui existent et des risques auxquels elles sont confrontées, la coopération s'instaure, des accords sont conclus et les idées deviennent réalité. C'est ainsi que nous contribuons à un tissu économique meilleur et plus sain et à une société plus durable.'

Les résumés Graydon business insights proposés par KBC fournissent en un coup d'œil des informations actualisées et pertinentes sur le risque et le profil financier de toutes les entreprises en Belgique. Ainsi, les entrepreneurs peuvent faire des affaires en toute sérénité. Graydon a développé ces rapports exclusivement pour KBC.

o Ils donnent un aperçu de la santé financière et du comportement de paiement d'une entreprise ;

o Ils réduisent les risques et augmentent les opportunités commerciales ; et

o ils objectivent l'intuition de l'entrepreneur grâce à des informations factuelles sur une contrepartie.

En pratique, cela conduit à ce que les clients/entrepreneurs

o évitent les retards de paiement et/ou les factures impayées ;

o limitent les risques financiers ;

o assurent la continuité de leurs processus d'affaires et

o obtiennent des informations leur permettant de prendre de meilleures décisions dans cette période cruciale.

Vous trouverez plus d'informations sur l'offre Graydon de KBC pour les entrepreneurs ici.

Comment demander une analyse de l'entreprise Graydon ?

o Allez dans 'Offres' dans l'application KBC Mobile.

o Demandez gratuitement le Rating de vos partenaires commerciaux

Accédez à une analyse sommaire avec un abonnement à Graydon (99 euros par an, hors TVA) ou commandez une analyse détaillée (fig2) d'une entreprise (45 euros par analyse).

