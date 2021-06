KBC Groupe : Immoscoop, KBC et 16 courtiers du secteur immobilier s'associent pour créer une plateforme immobilière en ligne de référence

Vendredi 25 juin 2021 - KBC, la plateforme immobilière Immoscoop et 16 courtiers du secteur immobilier unissent leurs forces pour développer une plateforme immobilière de référence qui assurera aux candidats-acheteurs une expérience client optimale pour la sélection, le financement, l'acquisition et l'assurance de leur future habitation.Ensemble, ils créent la société Immoscoop 2.0, qui a pour ambition de devenir le partenaire de référence sur le marché immobilier.L'acte constitutif a été signé hier.

Les parties ne souhaitent fournir aucun détail financier à propos de leur collaboration.

Le marché immobilier est en pleine effervescence. Acheteurs, locataires, propriétaires, vendeurs, agents immobiliers, courtiers, notaires, promoteurs immobiliers... , tous les acteurs concernés de près ou de loin par l'immobilier utilisent de plus en plus les canaux digitaux. Les acheteurs potentiels d'une maison ou d'un appartement font de plus en plus souvent leur choix sur des sites immobiliers et font même parfois une offre immédiate, suivie d'une demande de financement ou d'assurance. Ce mode de 'one-stop-shopping' gagne du terrain et est la conséquence logique de la digitalisation croissante de nos habitudes de consommation et de la recherche d'une plus grande convivialité.

Immoscoop est une coopération de plus de 350 professionnels de l'immobilier fondée en 2016 et aujourd'hui principalement active en Flandre. En peu de temps, Immoscoop est devenu un challenger parmi les portails immobiliers. Numéro 1 dans la région d'Anvers et en croissance dans le reste de la Flandre, Immoscoop compte aujourd'hui 1 million de visiteurs par mois et entretient une offre permanente de plus de 30 000 annonces. La société dispose d'une puissante plateforme en ligne qu'elle souhaite développer. Immoscoop est confronté aux mêmes évolutions du marché que KBC et a trouvé en KBC un partenaire stratégique pour relever ces défis et poursuivre sa croissance.

KBC est un acteur majeur sur le marché résidentiel flamand et belge et donc un partenaire naturel pour Immoscoop. Les deux parties partagent un part importante de leur base de clients, ont la même appréciation des évolutions digitales, et surtout la même orientation client et la même attention pour l'ancrage local. KBC fournira à Immoscoop les ressources financières, l'expertise digitale et la force nécessaires pour poursuivre le développement de sa plateforme immobilière actuelle. Ils invitent chaleureusement tous les acteurs du secteur de l'immobilier à collaborer à ce projet à l'avenir.

Pas moins de 16 courtiers du secteur immobilier investissent aussi dans ce projet d'avenir et sont enthousiastes à l'idée d'unir leurs forces : (par ordre alphabétique) Allure Real Estate, CASIMO, COGA, Dewaele Vastgoeddiensten, ERA Belgium, Habicom, Hillewaere, Immo De Laet, Immo Selekt, Immo SP, Janssen en Janssen Immobiliën, Living Stone, Living Stone Verhuur, Vastgoed Gillis (Ugly.be), Vansweevelt D&K et Vansweevelt Makelaars. Avec ces investissements, les courtiers soulignent que cette plateforme est issue du secteur de l'immobilier et destinée à celui-ci, et qu'elle est soutenue par un partenaire financier solide. Dans Immoscoop 2.0, l'actionnariat sera réparti à 50/50 entre les partenaires immobiliers et KBC.

Stefan Demeijer a été à l'origine de plusieurs innovations digitales de KBC et a été nommé CEO de la nouvelle société Immoscoop 2.0. Il sera secondé par Bart Cassiers (Immoscoop SC). Wim Peleman (Immoscoop SC) présidera le Conseil d'administration.

Pour les agents immobiliers déjà affiliés à Immoscoop, rien ne change pour le moment. Ils pourront continuer à utiliser la plateforme actuelle, qui leur est familière. À terme, de nouveaux services seront proposés aux agents immobiliers.

En tant que partenaire structurel, KBC proposera ses produits et services bancaires et d'assurance sur la plateforme Immoscoop directement aux acheteurs et locataires potentiels, leur permettant ainsi de sélectionner, financer et acquérir une propriété de manière efficace et sans perte de temps.

Lire la suite