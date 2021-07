KBC Groupe : remet les clés de la Tour à Anvers au Groupe Katoen Natie

Dimanche 11 juillet 2021 - L'acte de vente notarié de la Boerentoren de KBC a été signé aujourd'hui, ce bâtiment emblématique passant définitivement entre les mains du Groupe Katoen Natie.En novembre 2020, après l'évaluation approfondie de plusieurs propositions de redéveloppement, KBC a conclu un accord avec le groupe Katoen Natie sur la vente du bâtiment, qui est depuis 90 ans l'un des fleurons du patrimoine immobilier de KBC.Après l'annonce le 19 novembre 2020, les parties concernées ne sont pas restées inactives et ont continué à collaborer sur l'aspect contractuel de la vente.

KBC a vendu le bâtiment après une vaste consultation de marché, durant laquelle plusieurs dizaines de parties intéressées ont manifesté leur intérêt, un grand nombre d'entre elles ayant effectivement soumis une offre, tant pour son assainissement que pour son redéveloppement. Finalement, six parties ont été invitées à venir présenter et défendre leur projet, tant devant KBC que devant le service compétent de la ville d'Anvers. Les travaux d'assainissement devraient s'achever après 36 mois donc en 2024, avant que ne débutent les travaux de préparation de l'ancienne Tour monumentale à sa nouvelle fonction. KBC se réjouit que ce nouveau projet, permette à la Tour de rester une partie intégrante de la skyline d'Anvers et lui confère un nouveau rôle contemporain plus large.

Le groupe Katoen Natie transformera le bâtiment en une tour culturelle offrant des espaces dédiés au commerce, aux bureaux, à la restauration et au logement. La Boerentoren retrouve ainsi sa vocation semi-publique des années 1930 et se taille dans la foulée une place parmi les autres grandes institutions patrimoniales et culturelles d'Anvers. KBC, qui chérissait la Tour depuis près d'un siècle, lui reste néanmoins lié. KBC demeurera en effet impliqué dans les travaux d'assainissement et le logo KBC, tel un repère reconnaissable, continuera à coiffer le bâtiment.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe: 'Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements au groupe Katoen Natie pour l'excellente coopération qui a conduit à ce projet précieux et ambitieux. L'art et le patrimoine culturel sont chers au cœur de KBC depuis de nombreuses années. La proposition du groupe Katoen Natie de transformer l'emblématique Boerentoren en une tour culturelle à large fonction sociale nous a donc conquis immédiatement. Ce projet est le gage idéal de l'avenir de ce bâtiment historique. Les plus de 1 000 employés qui y travaillaient quotidiennement ont été relogés ailleurs dans la ville, dans un bâtiment répondant aux exigences d'un environnement de bureau professionnel. Nous nous remémorons fièrement cette longue période pendant laquelle la Boerentoren a été 'notre tour', mais c'est le cœur léger que nous la transmettons au groupe Katoen Natie. Sous l'impulsion des nouveaux propriétaires 100% anversois, elle pourra jouer pleinement son rôle d'icône de la ville.'

Historique du bâtiment

Le bâtiment a été construit à l'initiative de l'Algemeene Bankvereeniging, l'un des prédécesseurs historiques de l'actuel KBC, en quête d'un nouveau site prestigieux. Depuis longtemps, la ville d'Anvers souhaitait fermer dignement le Meir, l'artère ayant lourdement souffert de la guerre en 1914. En 1928, la ville a vendu la totalité du terrain à l'Algemeene Bankvereeniging.

Le premier gratte-ciel européen a vu le jour sous la direction d'une équipe de trois architectes. La construction du bâtiment de 87,5 m de haut a débuté en 1929 et s'est achevée en 1931. Le bâtiment abritait bien entendu les bureaux et les guichets de l'Algemeene Bankvereeniging, mais aussi des appartements, des magasins au rez-de-chaussée et un salon de thé.

La salle panoramique du dernier étage est restée ouverte au public jusqu'en 1969.

Dans les années 1970, une nouvelle aile a été ajoutée, un relais a été installé pour la télévision flamande et la Tour a été entièrement transformée en un immeuble de bureaux doté d'un auditorium. Depuis 1981, elle figure sur la liste des monuments protégés.

En 2014, KBC a procédé à une importante restauration de la façade. Au fil des ans, la corrosion imputable à des infiltrations d'eau graduelles a fait son apparition dans la structure en acier sous-jacente de la Tour. Une protection cathodique active stoppe la corrosion: cette technique permet de combattre, de manière durable et permanente, tant les effets de la corrosion que sa formation et garantit la stabilité de la structure métallique. Le revêtement de la façade a en outre fait l'objet d'un lifting en profondeur.

En 2018, KBC a décidé de procéder à une rénovation complète et à l'assainissement intégral du bâtiment, d'autres travaux de rénovation ayant révélé des restes d'amiante cachés dans des zones spécifiques qui n'étaient auparavant ni visibles ni accessibles, malgré un désamiantage en profondeur au début des années 1990.

En 2019, KBC a lancé des appels d'offres pour l'assainissement complet du bâtiment et son éventuel redéveloppement. Le 19 novembre 2020, le processus a été finalisé avec succès et KBC a décidé de vendre le bâtiment au groupe Katoen Natie, la gestion du projet étant confiée au promoteur immobilier professionnel ION. La vente a été définitivement conclue le 11 juillet 2021.

La construction de la Tour KBC en quelques chiffres

la hauteur originale en 1931 était de 87,5 m; depuis la reconstruction du sommet en 1975, la Tour s'élève à 95,75 m

sa structure est composée de 3 500 tonnes d'acier, 430 000 rivets et 180 000 boulons

500 tonnes de fer à béton ont été utilisées

la construction a nécessité 3 500 000 briques de Boom et 350 000 pierres de Schwenstein pour les murs intérieurs et 1 400 m³ de pierre blanche de Bourgogne ont été employés pour la finition.

les maçons ont travaillé 3 550 tonnes de ciment, 5 000 m³ de sable du Rhin et 6 000 m³ de sable de rivière.

