KBC Groupe : rapporte de manière transparente ses progrès et ses ambitions en matière de durabilité.

Communiqué de presse

Bruxelles, 4 avril 2022 - 09 h 00 CEST

KBC rapporte de manière transparente ses progrès et ses ambitions en matière de durabilité.

KBC partage pour la première fois les émissions de GES de l'ensemble de son portefeuille de crédits et de leasing, ainsi que des analyses climatiques par secteur.

KBC publie aujourd'hui son Rapport de durabilité 2021, offrant un aperçu large et transparent de ses réalisations et de ses progrès ESG (Environment Social Governance) au cours de l'année écoulée, ainsi que de ses ambitions en matière de durabilité.

KBC communique également pour la première fois son empreinte climatique directe et indirecte. Dans ce calcul, KBC inclut tant les fonds d'investissement de KBC Asset Management que son propre portefeuille d'investissements et de crédits ainsi que le fonds de pension d'entreprise de KBC. KBC jette ainsi les bases d'une mesure, d'un rapport et d'un ajustement du portefeuille cohérents dans les années à venir. KBC souhaite continuer à réduire fondamentalement son empreinte (-71% en 2021). En outre, KBC a comme annoncé compensé ses émissions résiduelles par trois projets climatiques qualitatifs afin de pouvoir atteindre la neutralité climatique nette.

Pour la première fois, KBC intègre dans ce rapport des informations sur ses 'white papers' relatives à huit secteurs: l'énergie, l'immobilier, la construction, le transport, l'agriculture, l'industrie alimentaire, le métal et la chimie. Ces 'white papers' comportent une analyse par secteur des réalisations et des défis en matière de durabilité et du degré d'exposition de KBC aux risques climatiques dans ces secteurs. KBC ne se limite pas aux entreprises cotées en Bourse, mais étend aussi l'analyse à son portefeuille de clients PME.

En évaluant correctement ses propres risques, KBC peut se positionner en tant que partenaire fiable de ces entreprises dans leur transition vers une société plus durable.

Le rapport de durabilité numérique de 250 pages (uniquement disponible en anglais) est devenu un document de référence aisément consultable grâce à ses nombreuses possibilités de renvois cliquables. Il répond en outre au maximum aux exigences des différentes parties prenantes en matière de rapports.

Les SDG1 forment le fil conducteur du rapport, qui détaille la contribution de KBC avec ses propres objectifs de développement durable. KBC suit les normes internationales GRI2 et, depuis 2019,

1Sustainable Development Goals ou Objectifs de développement durable des Nations Unies

2 Global Reporting Initiative 1

applique également les critères du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Depuis 2019, KBC ancre également les recommandations de la TCFD3 en matière de reporting climatique dans son Rapport de durabilité.

Jour après jour, nous construisons un avenir (plus) durable.

En 2021, KBC a de nouveau posé un certain nombre de jalons importants en matière de durabilité (ESG):

Climat (Environment)

- Toute exposition directe résiduelle à des activités liées au charbon a été supprimée.

- KBC a adopté un premier schéma interne préliminaire de tarification du carbone qu'il entend appliquer progressivement au travers de projets pilotes.

- KBC a calculé pour la première fois les émissions de GES de l'ensemble de son portefeuille de crédits et de leasing sur la base de la méthodologie PCAF4.

- KBC a également calculé l'impact climatique de son propre portefeuille d'investissements et de gestion d'actifs sur la base des données et de la méthodologie de Trucost.

- La politique d'investissement durable de la trésorerie du groupe KBC et du fonds de pension de KBC a été mise à jour.

- KBC rapporte de manière transparente sur les instruments de mesure utilisés pour cartographier et gérer son impact et sa transition climatique, parmi lesquels les méthodologies PACTA5 et PCAF.

- KBC a atteint la neutralité climatique nette en ce qui concerne son empreinte climatique directe.

Social (Social)

- KBC gérait fin 2021 quelque 31,7 milliards d'euros d'investissements socialement responsables.

- KBC souligne en outre son impact social via des solutions d'entreprise dans quatre domaines prioritaires - la responsabilité environnementale, l'éducation financière, l'esprit d'entreprise, la santé et le vieillissement - et via les projets sociaux que KBC a soutenus au fil des ans. Mais surtout, KBC souhaite renforcer son impact social par l'intermédiaire de ses activités stratégiques de bancassureur intégré, en finançant et en assurant des projets qui contribuent et donnent accès à des biens et services sociaux, tels que l'éducation, les infrastructures de base, les services essentiels, la santé et l'emploi. KBC explique également plus en détail comment le partenaire de KBC, BRS,fournit un soutien social durable dans le Sud par le biais de la microfinance et de la microassurance et comment les employés et les membres de la direction de KBC y apportent une contribution bénévole concrète fondée sur leur expérience professionnelle. Grâce à sa participation au capital de BRS Microfinance Coop, KBC a octroyé des microfinancements pour un montant de 10,2 millions d'euros, atteignant ainsi 1,7 million d'entrepreneurs et d'agriculteurs dans les zones rurales du Sud.

- Une nouvelle politique clarifie désormais les ambitions de KBC en matière d'égalité des sexes au sein de son organisation interne. En outre, KBC a pour la première fois été inclus dans l'indice Bloomberg Gender Equality.

- KBC encourage également l'entrepreneuriat féminin en Belgique par le biais de Startit@KBC. Ces trois dernières années, le plus grand accélérateur de Belgique a misé activement sur l'entrepreneuriat féminin dans le paysage des start-up de sorte que 46% des start-up étaient cofondées par une femme lors de la dernière vague de 2021. L'ambition est de porter cette participation à 50%.

3Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

4 Partnership for Carbon Accounting Financials

5 Paris Agreement Capital Transition Assessment

Gouvernance (Governance)

- La responsabilité de la durabilité et du changement climatique est assumée par la direction de l'entreprise et est ancrée dans la gouvernance de la durabilité ainsi que dans la rémunération.

- KBC a lancé une formation sur la durabilité à l'intention de tous les employés et tous les membres de la direction ont participé à un jeu interactif sur le climat pour apprendre à prendre des décisions de crédits, d'assurances et d'investissements pouvant contribuer à un avenir durable.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, souligne la pertinence de la politique de durabilité et du rapport: 'Les événements de l'année écoulée nous ont enseigné que l'humanité faisait partie d'un écosystème intégral, mais ne lui était pas supérieure. Alors que la Covid-19 continuait de dominer la société à l'échelle internationale, certains pays européens (dont la Belgique) ont également été ravagés par des phénomènes climatiques extrêmes qui démontrent que le changement climatique est désormais une réalité. De par notre rôle dans la société, nous nous sommes engagés à apporter une contribution claire et durable à la recherche d'une réponse aux défis posés par ces temps disruptifs.

Le Rapport de durabilité présente nos progrès dans ce domaine. Nous nous concentrons sur les sujets qui sont importants pour nous et nos parties prenantes dans le cadre de la durabilité et nous examinons où nous, en tant que bancassureur et gestionnaire de fortune, pouvons avoir un impact concret. Cela nous aide à établir nos priorités futures.

Ce rapport présente également notre modèle d'entreprise, décrit comment nous créons de la valeur pour nos parties prenantes et comment nous gérons notre impact à court et à long terme dans la chaîne de valeur. C'est pourquoi, dans notre rapport de durabilité, nous réitérons nos objectifs et engagements concrets, que nous actualiserons à nouveau à l'automne 2022. Nous contribuons ainsi chaque jour à construire un monde plus durable pour nos enfants et petits-enfants.'

Filip Ferrante, Corporate Sustainability Manager KBC Groupe, passe en revue les principaux axes du rapport: '2021 est l'année où nous avons effectivement intégré la nécessité de notre engagement durable dans toutes les entités de notre entreprise et ce, dans tous les pays où KBC opère. En cela, nous sommes pleinement soutenus par notre CEO et le comité de direction, le top management et notre conseil d'administration, qui, entre autres, érige la gestion des risques climatiques en priorité absolue. En prenant notre engagement au sérieux, nous pouvons aussi mieux accompagner nos clients dans leur transition en leur proposant des solutions adéquates, en termes tant de crédits et d'assurances que de produits d'investissement, ainsi que des conseils supplémentaires sur les questions de durabilité.'

Une communication ouverte et transparente adaptée à toutes les parties prenantes

En raison de la technicité de son contenu, le Rapport de durabilité s'adresse avant tout aux experts en durabilité, bien qu'il soit bien entendu accessible à toute personne intéressée par le sujet. Ce rapport (uniquement numérique) est hautement interactif et conçu de manière dynamique. Des hyperliens intégrés permettent un renvoi aisé et rapide vers les références. Les éléments visuels et les graphiques améliorent la lisibilité et facilitent l'interprétation des chiffres.

Afin d'atteindre le public le plus large possible, KBC rapporte également ses progrès en matière de durabilité dans d'autres publications. Le Rapport à la société, qui sera publié le 19 avril 2022, s'adresse, dans un langage très accessible, à tous ceux qui souhaitent un aperçu compréhensible et concis de l'approche, de la vision, des réalisations et des défis de KBC en matière de durabilité. En outre, le Rapport annuel 2021 - qui s'adresse principalement à la communauté financière et au public investisseur - contient également des chapitres détaillés sur ce sujet. KBC s'assure ainsi que le public le plus large possible accède facilement au Rapport de durabilité de KBC et répond à la demande croissante d'informations transparentes, cohérentes et claires.