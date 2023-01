KBC Groupe : reçoit le Sceau Terra Carta en reconnaissance de son engagement en faveur d'un avenir durable.

KBC est l'une des 19 entreprises dans le monde à avoir obtenu le Sceau Terra Carta 2022.

Le Sceau Terra Carta lancé dans le cadre de l'Initiative en faveur des Marchés Durables récompense les entreprises mondiales qui promeuvent l'innovation et démontrent leur engagement et leur dynamisme en faveur de la création de marchés véritablement durables.

Conçu par Sir Jony Ive, le Sceau Terra Carta incarne la vision et l'ambition de Sa Majesté le Roi Charles III et de la Terra Carta, en tant que plan de rétablissement pour la nature, la population et la planète.

Le Sceau Terra Carta s'appuie sur le classement annuel des 100 entreprises les plus durables au monde publié par Corporate Knights ainsi que sur les principes généraux de la Terra Carta.

Le Sceau Terra Carta, lancé lors de la COP26 par Sa Majesté le Roi Charles III, alors Prince de Galles, récompense les entreprises mondiales qui promeuvent l'innovation et démontrent leur engagement et leur dynamisme en faveur de la création de marchés véritablement durables. Il est décerné aux entreprises dont les ambitions sont alignées sur celles de la Terra Carta, un plan de rétablissement pour la nature, la population et la planète, lancé en janvier 2021.

Le Sceau Terra Carta reconnaît que chaque industrie est confrontée à des défis uniques dans sa transition vers un avenir durable et que toutes se trouvent à des étapes différentes de ce parcours. Et toutes les industries et entreprises doivent être soutenues dans leurs mesures vers une direction plus positive. Il est en outre nécessaire d'accélérer le mouvement si nous voulons atteindre l'objectif de 1,5 degré, protéger et restaurer la biodiversité et améliorer la vie et les moyens de subsistance des générations actuelles et futures.

'Je suis extrêmement fier que KBC ait reçu le Sceau Terra Carta et je suis également reconnaissant à l'Initiative en faveur des Marchés Durables de nous avoir nominés. Il s'agit là d'une reconnaissance évidente des efforts de durabilité continus qui jalonnent notre longue histoire en tant qu'institution financière. Nous sommes parfaitement conscients de notre responsabilité en ces temps difficiles pour la société, l'environnement et l'économie dans son ensemble. C'est pourquoi nous intégrons pleinement nos principes de durabilité dans notre stratégie d'entreprise, nous les incorporons dans toutes nos activités et nous les ancrons dans chaque rouage de notre organisation. Nous nous efforçons de renforcer l'impact positif de nos opérations et activités quotidiennes sur la société, tout en trouvant le juste équilibre entre les objectifs commerciaux et les objectifs de durabilité.​Notre vision change cependant en fonction de l'évolution constante des perceptions et des attentes de nos parties prenantes. C'est pourquoi nous impliquons celles-ci dans un dialogue ouvert et assurons une communication transparente sur nos ambitions, nos objectifs, nos projets et nos initiatives. Cette approche nous permet d'obtenir une vue précise de leurs priorités et nous permet d'apporter une réponse plus adéquate et plus proactive à leurs attentes. Année après année, nous relevons la barre, par exemple en fixant de nouveaux objectifs climatiques ambitieux en 2022, en communiquant exhaustivement sur nos efforts en matière de durabilité et en introduisant des politiques nouvelles et actualisées afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement, de biodiversité et de durabilité à plus grande échelle.​À nos yeux, l'obtention du Sceau Terra Carta représente donc non seulement une marque de reconnaissance très appréciée, mais aussi un encouragement à poursuivre dans cette voie.''Nous ne nous contentons pas de relever sensiblement la barre de nos ambitions climatiques, nous renforçons aussi en permanence les lignes directrices de notre politique que nous appliquons spécifiquement aux activités de nos clients professionnels.Simultanément, nous soutenons ceux-ci dans leur transition vers une société pauvre en carbone. Les événements de ces dernières années nous ont en effet enseigné que l'humanité faisait partie d'un écosystème intégral sans lui être supérieur. Tant la Covid 19 que les conditions météorologiques extrêmes nous rappellent que le changement climatique est bel et bien une réalité. En signant l'Engagement collectif pour l'action climatique des Nations Unies, KBC s'engage - en collaboration avec ses clients - à stimuler l'écologisation maximale de l'économie et à limiter ainsi le réchauffement de la planète, ainsi que le définit l'Accord de Paris. La menace pèse non seulement sur le climat, mais aussi sur la ​ diversité. Nous avons donc introduit une politique de la biodiversité qui couvre, entre autres, des exigences spécifiques à l'égard de matières premières sensibles, telles que l' huile de palme, le soja, la canne à sucre et le cacao, tandis que les activités clairement nuisibles (telles que les activités ayant un impact sur certaines zones protégées) sont exclues. Compte tenu de notre rôle dans la société, nous nous engageons à apporter une contribution claire et durable à la quête d'une réponse aux défis posés par cette époque disruptive.', a déclaré: 'L'Initiative en faveur des Marchés Durables rassemble les CEO autour des objectifs communs d'accélération de notre transition vers un avenir durable. Je félicite les organisations récompensées par le Sceau Terra Carta 2022 et les remercie pour leur engagement en faveur des marchés durables.'

Notes aux rédactions

À propos du Sceau Terra Carta

Le Sceau Terra Carta, lancé lors de la COP26, récompense les entreprises mondiales qui promeuvent l'innovation et démontrent leur engagement et leur dynamisme en faveur de la création de marchés véritablement durables.

Il est décerné aux entreprises dont les ambitions sont alignées sur celles de la Terra Carta, un plan de rétablissement pour la nature, la population et la planète, lancé en janvier 2021. De plus amples informations sont disponibles surhttps://www.sustainable-markets.org/terra-carta-seal/intro/.

Son Altesse Royale le Prince de Galles, aujourd'hui Sa Majesté le Roi Charles III, a lancé l'Initiative en faveur des Marchés Durables à Davos en janvier 2020 et la Terra Carta lors du One Planet Summit en 2021. ​ La Terra Carta sert de mandat à l'Initiative en faveur des Marchés Durables.

L'Initiative en faveur des Marchés Durables est un réseau de CEO mondiaux issus de toutes les industries, travaillant ensemble à la construction d'économies prospères et durables qui génèrent de la valeur à long terme grâce à l'intégration équilibrée du capital naturel, social, humain et financier. Ces CEO mondiaux se considèrent comme la 'Coalition des Volontaires' qui aide à mener leurs industries sur une trajectoire plus ambitieuse, accélérée et durable. De plus amples informations sont disponibles sur: www.sustainable-markets.org.

Alors Prince de Galles, Sa Majesté le roi Charles III a lancé la Terra Carta lors du One Planet Summit en janvier 2021. La Terra Carta sert de mandat à l'Initiative en faveur des Marchés Durables et fournit une feuille de route pratique pour l'accélération vers un avenir ambitieux et durable, un avenir qui exploitera le pouvoir de la nature combiné avec le pouvoir de transformation, l'innovation et les ressources du secteur privé. Elle compte actuellement plus de 500 défenseurs au niveau de CEO, dont le Commonwealth et le C40. La Terra Carta a également servi d'inspiration pour le Terra Carta Design Lab. La Terra Carta est ouverte à tous les pays, villes, entreprises, organisations et écoles qui souhaitent la soutenir. De plus amples informations sont disponibles sur www.sustainable-markets.org/terra-carta.

À propos de LoveFrom et de Sir Jony Ive:

Sir Jony Ive et son équipe créative au sein de LoveFrom ont créé un sceau en papier imprimé physique et animé, à la fois simple et superbe. Le design combine une multitude de références naturelles, comprenant entre autres des feuilles de chêne, des fougères, des magnolias et des abeilles, ainsi que des motifs complexes, rappelant tant la nature que les arts, créant ainsi une célébration visuelle qui reflète le pouvoir et le respect de la nature qui sont au cœur de la Terra Carta.

Pour le Sceau Terra Carta, LoveFrom a fait appel au célèbre illustrateur Peter Horridge, aux maîtres imprimeurs et papetiers de l'Imprimerie du Marais ainsi qu'aux spécialistes du papier fait main The Paper Foundation, fondée par James Cropper. Method Studios, basé à Los Angeles, a créé une version animée du sceau de la Terra Carta.

LoveFrom est un collectif créatif de designers, d'architectes, de musiciens, de cinéastes, d'écrivains, d'ingénieurs et d'artistes dont les studios sont situés à Londres et à San Francisco, en Californie.

Sir Jony Ive KBE est un designer. Précédemment Chief Design Officer chez Apple, il détient plus de 12 500 brevets dans le monde entier, couvrant uniquement la conception d'interfaces utilisateur et de matériel. Il est le Chancelier du Royal College of Art.