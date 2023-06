KBC : Moody's relève sa note de dépôt

Moody's Investors Service a annoncé mercredi soir avoir relevé sa note de crédit de KBC, de 'A1' à 'Aa3', avec une perspective stable.



L'agence de notation indique dans un communiqué que sa décision est motivée par l'émission continue par la banque belge de dette senior garantie et non garantie afin de se conformer à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles désigné par le sigle 'MREL'.



Moody's explique que sa note reflète également la modeste probabilité de la perspective d'un soutien de l'Etat belge au vu de la nature 'systémique' de KBC.



Le titre KBC progressait de 0,5% jeudi matin, alors que l'indice de référence de la Bourse de Bruxelles, le BEL 20, progressait d'environ 0,2%.



