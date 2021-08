KBC : forte hausse du bénéfice net au 2e trimestre

Le bancassureur belge KBC Group publie un résultat net de 793 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, à comparer à 557 millions sur les trois premiers mois de l'année et à 210 millions sur la période correspondante un an auparavant.



Il explique que ses revenus se sont quelque peu comprimés en rythme trimestriel, avec la baisse des revenus de trading et à la juste valeur, mais que ses coûts ont sensiblement diminué, l'essentiel des taxes bancaires 2021 ayant été comptabilisé au trimestre précédent.



KBC a l'intention de distribuer en novembre 2021 un dividende brut supplémentaire de deux euros par action au titre de 2020 et un dividende intérimaire équivalant à un euro par action en tant qu'acompte sur le dividende total au titre de 2021.



