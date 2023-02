KBC : la cession d'actifs à Bank of Ireland est bouclée

KBC a annoncé lundi avoir bouclé la vente à Bank of Ireland de la quasi-totalité des actifs de crédits performants et des dépôts de sa filiale irlandaise.



La transaction - initialement annoncée en avril 2021 - porte sur l'acquisition de 7,6 milliards d'euros de crédits hypothécaires performants, de 100 millions d'euros de crédits commerciaux et de crédits à la consommation, majoritairement performants, et 200 millions environ de crédits hypothécaires non performants.



L'opération englobe aussi quelque 1,8 milliards d'euros de dépôts, ainsi que des soldes de cartes de crédit.



L'impact financier de la transaction sera communiqué le jeudi 9 février, en même temps que la publication des résultats annuels 2022 de KBC Groupe.



La cession s'accompagnera d'un processus de licenciement devant s'échelonner sur 2023, puis jusqu'en 2024, visant à faciliter un démantèlement 'ordonné' de KBC Bank Ireland.



