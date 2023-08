Les actions de la Chine et de Hong Kong ont chuté lundi, le sentiment des investisseurs restant modéré après que des données décevantes sur le crédit aient ajouté aux inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie chinoise, aggravé par les chocs immobiliers.

** L'indice CSI300 et l'indice composite de Shanghai ont chuté respectivement d'environ 1,3 % et 1,0 % en début de matinée. L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong était en baisse de plus de 2 %.

** Les nouveaux prêts bancaires chinois ont chuté en juillet et d'autres indicateurs de crédit se sont également affaiblis, même après que les décideurs politiques aient réduit les taux d'intérêt et promis de soutenir davantage l'économie chancelante.

** Après la baisse de l'indice des directeurs d'achat (PMI) en juillet, la contraction plus importante des données commerciales, la déflation pure et simple et le ralentissement de la croissance du crédit ont réaffirmé la faiblesse de la croissance en juillet, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note, ajoutant qu'ils s'attendent à ce que les données d'activité de cette semaine brossent également un tableau sombre.

** Deux sociétés chinoises cotées en bourse ont déclaré au cours du week-end qu'elles n'avaient pas reçu de paiement sur des produits d'investissement arrivant à échéance de la part de Zhongrong International Trust Co, ajoutant au stress d'un marché financier déjà ébranlé par le ralentissement du secteur immobilier.

** Les actions de Nacity Property Service Group et de KBC Corp ont chuté d'environ 8 % chacune.

** China's Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé du pays, a suspendu la négociation de ses 11 obligations onshore.

** Les actions du promoteur ont atteint un niveau record lundi.

** Les propriétés de la Chine continentale négociées à Hong Kong étaient en baisse d'environ 4,6 % au début de la matinée. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Sonia Cheema)