KBC : Crédit Suisse relève son objectif de cours

Nous pensons que KBC (ainsi que de nombreuses autres banques européennes) pourrait bénéficier de tendances positives en matière de qualité des actifs.



' Nous relevons les estimations pour refléter une normalisation beaucoup plus rapide. Nous avons maintenant une avance de 7-10% au niveau du bénéfice net pour l'exercice 21-23, ce qui devrait soutenir la croissance de l'entreprise. Nous pensons que la vigueur des marchés devrait soutenir les revenus, avec un bon contrôle saisonnier des coûts ' rajoute le bureau d'analyses.



Credit Suisse augment ses prévisions de BPA de 18%/6%/3% pour les exercices 21-23E, ce qui fait passer son objectif de cours de 62,0 à 64,0 euros. Il conserve sa note Neutre compte tenu de la valorisation élevée de KBC.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.