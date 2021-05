KBC : Jefferies rehausse son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur KBC Group, avec un objectif de cours rehaussé de 76,3 à 78,5 euros, nouvelle cible offrant un potentiel de hausse de 17% pour le titre de l'établissement bancaire belge.



'Les résultats du premier trimestre ont confirmé une dynamique commerciale robuste, conduisant à une hausse des consensus de prévisions', souligne le broker, qui remonte sa propre estimation de BPA pour 2021 de 11%.



Jefferies s'attend à ce que 'les investisseurs se positionnent sur de solides rendements du capital avant septembre, lorsque l'interdiction de dividende prendra fin', et souligne que le titre KBC 'offre un rendement de 14% pour 2021'.



