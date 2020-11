KBC Groupe : Bénéfice de 697 millions d'euros au troisième trimestre 0 0 12/11/2020 | 07:03 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Bruxelles, 12 novembre 2020 (07.00 heures CET) KBC Groupe : Bénéfice de 697 millions d'euros au troisième trimestre Aperçu Groupe KBC (consolidé, IFRS) 3TR2020 2TR2020 3TR2019 9M2020 9M2019 Résultat net (en millions EUR) 697 210 612 902 1 787 Bénéfice de base par action (EUR) 1.64 0.47 1.44 2.08 4.19 Ventilation du résultat net, par division (en millions EUR) Belgique 486 204 368 605 932 République tchèque 116 77 159 281 584 Marchés internationaux 123 -45 85 113 260 Centre de groupe -28 -26 0 -97 10 Capitaux propres de la société mère par action (en EUR, fin de 46.6 44.9 43.5 46.6 43.5 période) Pendant le troisième trimestre consécutif marqué par les défis de la pandémie, nous avons été confrontés à la dure réalité d'un virus encore loin d'être éradiqué. La pandémie continue en effet de faire souffrir les populations du monde entier et de causer des bouleversements économiques sans précédent. Les différentes mesures de relance mises en œuvre par les gouvernements devraient cependant aider à maîtriser l'impact global de la crise à l'avenir. De toute évidence, la crise du coronavirus aura sur la société un impact à long terme considérable. Ses conséquences dépendront également du nombre et de l'intensité des éventuels nouveaux foyers, mais aussi du temps qu'il faudra pour concevoir et distribuer un vaccin ou un traitement. Dans le même temps, nous avons travaillé d'arrache-pied avec les agences gouvernementales pour soutenir l'ensemble des clients affectés par le coronavirus en instaurant efficacement des mesures de soutien, parmi lesquelles le report des échéances de crédit. Sur l'ensemble de nos six pays domestiques, nous avons octroyé, à fin septembre 2020, un total de 13,7 milliards d'euros de reports de paiement de crédits (selon la définition utilisée par l'ABE), ainsi que 0,6 milliard d'euros de crédits dans le cadre des régimes publics de garantie mis en œuvre face à la crise du coronavirus. En parallèle, nous avons continué d'apporter un niveau de service élevé à tous les clients de nos marchés clés, grâce à l'expertise et à l'implication de nos collaborateurs, mais aussi grâce aux efforts et aux investissements que nous avons réalisés ces dernières années sur le front de la transformation numérique. Étant donné l'accélération de la numérisation dans le sillage de la pandémie, nous récoltons clairement les fruits de nos efforts consentis dans la transformation numérique. Nous continuerons par ailleurs à élaborer des solutions pour faciliter la vie de nos clients de manière proactive, grâce notamment à l'utilisation intensive de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données. Nous approfondirons ce sujet et d'autres lors d'un point distinct sur la stratégie aujourd'hui, et le communiqué de presse correspondant sera publié à 13 heures CET. En ce qui concerne nos résultats financiers, nous avons enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 697 millions d'euros, ce qui a débouché sur un rendement sur capitaux propres de 15% au troisième trimestre 2020 (après répartition égale des taxes bancaires sur l'année). Ce résultat dépasse largement le bénéfice net de 210 millions d'euros comptabilisé au trimestre précédent, lequel avait inclus 746 millions d'euros de provisions collectives constituées au titre de la crise du coronavirus. Nos revenus nets d'intérêts ont grimpé en glissement trimestriel, tandis que nos revenus à la juste valeur et liés au trading ont également eu bonne mine, malgré un recul par rapport au niveau exceptionnellement élevé observé le trimestre précédent. Dans le contexte actuel de faiblesse prolongée des taux, ces résultats trimestriels ont clairement bénéficié de la diversification réalisée dans le cadre du modèle de bancassurance intégré de KBC. Cela s'est reflété dans le solide résultat des activités non-vie (belle croissance des primes et excellent ratio combiné de 83% 'year-to-date') et dans la hausse des revenus nets de commissions. Les coûts sont restés nettement sous contrôle. La somme du résultat pour ce trimestre et du résultat enregistré au premier semestre porte le bénéfice net sur les neuf premiers mois de 2020 à 902 millions d'euros. Notre solvabilité est restée très solide, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,6%, soit un niveau bien supérieur aux exigences de fonds propres minimums actuelles de 7,95%. Notre liquidité est également restée solide, avec un ratio LCR de 142% et un ratio NSFR de 146% à la fin septembre 2020. En conséquence, nos réserves actuelles de fonds propres et de liquidité nous permettent de faire face en toute confiance aux défis actuels. Pour conclure, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont continué de nous faire confiance. Je souhaite remercier sincèrement tous les collaborateurs ayant déployé d'immenses efforts pour servir notre clientèle et soutenir le bon fonctionnement du groupe en ces temps qui ne cessent de nous poser des défis. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 4% en glissement trimestriel et reculé de 4% en rythme annuel. La progression en glissement trimestriel est essentiellement attribuable à l'incidence positive des opérations de refinancement à plus long terme ciblées du programme TLTRO III, à un élément exceptionnel positif lié aux obligations indexées sur l'inflation (assurance), à des marges plus élevées sur la production de nouveaux crédits hypothécaires que sur celles des encours de portefeuille en Belgique, en République tchèque et en Slovaquie et enfin à l'augmentation de l'impact positif des swaps de change ALM sur une base nette. Ces éléments ont plus que compensé l'incidence négative des baisses de taux passées décidées par la CNB en République tchèque et du repli des revenus de réinvestissement en général. La baisse en rythme annuel est pour sa part principalement imputable aux baisses des taux passées de la CNB en République tchèque, à la dépréciation en rythme annuel de la couronne tchèque et du forint hongrois par rapport à l'euro, et

l'incidence négative de la faiblesse des revenus de réinvestissement, lesquelles n'ont pas pu être pleinement compensées par l'impact positif des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III), de l'élément exceptionnel positif susmentionné, du 'tiering' de la BCE et de l'expansion du portefeuille de crédits et d'obligations.

Les volumes de crédits ont augmenté de 1% en glissement trimestriel et de 4% en rythme annuel, toutes les divisions signant une hausse en rythme annuel. Le volume des crédits accordés avec suspension des paiements d'intérêts dans le cadre des divers régimes de soutien se montait à fin septembre 2020 à 13,7 milliards d'euros (selon la définition de l'ABE).



Les dépôts (hors certificats de dette) ont progressé de 1% en glissement trimestriel et de 9% en rythme annuel, toutes les divisions signant ici aussi une hausse sur l'année.

Les revenus techniques issus de nos activités d'assurance non-vie (primes moins charges, plus résultat de la réassurance cédée) ont reculé de 9% par rapport au trimestre précédent, qui incluait des charges techniques fortement réduites du fait des mesures de confinement. Ils affichent une croissance en rythme annuel de 22%, permise par la combinaison d'une hausse des recettes de primes et d'une diminution des charges techniques. Par conséquent, le ratio combiné ressort à un excellent 83% pour les neuf premiers mois de 2020. Les ventes de nos produits d'assurance vie se sont contractées de 25% par rapport au trimestre précédent mais progressent de 4% par rapport au même trimestre de 2019.

Les revenus nets de commissions ont légèrement augmenté (1%) par rapport au trimestre précédent et affichent une baisse de 12% en rythme annuel. En glissement trimestriel, l'incidence positive de la hausse des commissions liées à la gestion d'actifs a été en partie neutralisée par l'augmentation des commissions de distribution versées. En rythme annuel, tant les commissions liées à la gestion d'actifs que celles issues des services bancaires ont diminué, tandis que les commissions de distribution versées ont augmenté

Les revenus à la juste valeur et liés au trading se sont établis à 85 millions d'euros, en dessous du niveau très élevé du trimestre précédent, et enregistrent une croissance en rythme annuel. Dans l'ensemble, la chute importante subie par les revenus à la juste valeur et liés au trading au premier trimestre 2020 est désormais en grande partie compensée, grâce aux statistiques positives des deux trimestres qui ont suivi.

Tous les autres éléments de revenus combinés ont chuté de respectivement 31% et 19% par rapport au trimestre précédent et au troisième trimestre 2019, essentiellement parce que le trimestre sous revue a inclus un élément exceptionnel négatif lié à l'examen des 'tracker mortgages' en Irlande et des revenus de dividendes en baisse.

Les coûts ont été réduits. Hors taxes bancaires, ils ont reculé de 4% par rapport au troisième trimestre 2019 sous l'effet des mesures de réduction des coûts mises en place. Par rapport au niveau bas atteint au deuxième trimestre, les coûts ont progressé de 3%. Le ratio charges/produits s'établit à 59% sur les neuf premiers mois de 2020, contre 58% pour l'exercice complet 2019, si certains éléments hors exploitation sont exclus et que les taxes bancaires sont réparties de façon homogène sur l'année entière.

Les réductions de valeur sur crédits se sont montées à 52 millions d'euros pour le trimestre sous revue, très en dessous des charges de 845 millions d'euros enregistrées au trimestre précédent, un montant qui incluait 746 millions d'euros de provisions collectives constituées au titre de la crise du coronavirus. Par conséquent, le ratio de coût du crédit s'est établi à 0,61% pour les neuf premiers mois de l'année, contre 0,12% pour l'exercice complet 2019.

Notre liquidité est restée solide, avec un ratio LCR de 142% et un ratio NSFR de 146%, tout comme notre base de capital, avec un ratio common equity à pleine charge de 16,6%.

2 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Aperçu des résultats et du bilan Compte de résultat consolidé, IFRS 3TR2020 2TR2020 1TR2020 4TR2019 3TR2019 9M2020 Groupe KBC (en millions EUR) 9M2019 Revenus nets d'intérêts 1 122 Assurance non-vie (avant réassurance) 233 Primes acquises 448 Charges techniques -215 Assurance vie (avant réassurance) 1 Primes acquises 267 Charges techniques -266 Résultat de la réassurance cédée -9 Revenus de dividendes 12 Résultat net des instruments financiers évalués à la juste valeur 85 par le biais du compte de résultat1 Résultat net réalisé sur titres de créance évalués à la juste 1 valeur par le biais des autres éléments du résultat global Revenus nets de commissions 390 Autres revenus nets 37 Total des revenus 1 872 Charges d'exploitation -926 Réduction de valeur -63 Dont: sur actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le -52 biais des autres éléments du résultat global2 Quote-part dans le résultat des entreprises associées et joint- -2 ventures Résultat avant impôts 881 Impôts -184 Résultat après impôts 697 attribuable à des participations minoritaires 0 1 083 1 195 1 182 1 174 3 400 255 185 229 192 673 435 443 441 440 1 327 -180 -258 -212 -248 -654 6 0 2 -5 6 276 297 364 291 841 -271 -297 -363 -297 -834 -13 -7 -11 -9 -30 17 12 17 14 41 253 -385 130 -46 -47 2 0 0 5 4 388 429 445 444 1 207 53 50 47 43 139 2 043 1 479 2 041 1 813 5 394 -904 -1 338 -1 045 -975 -3 168 -857 -141 -82 -26 -1 060 -845 -121 -75 -25 -1 018 -3 -3 -1 0 -9 279 -3 912 812 1 157 -69 -2 -210 -200 -255 210 -5 702 612 902 0 0 0 0 0 3 436 527 1 280 -753 -7 959 -966 -14 65 51 7 1 289 234 5 588 -3 258 -134 -128 8 2 204 -417 1 787 0 attribuable aux actionnaires de la société mère 697 210 -5 702 612 902 1 787 Bénéfice par action (EUR), base 1.64 0.47 -0.04 1.66 1.44 2.08 4.19 Bénéfice par action (EUR), dilué 1.64 0.47 -0.04 1.66 1.44 2.08 4.19 Chiffres clés du bilan consolidé 30-09-2020 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-09-2019 Groupe KBC (en millions EUR) Total des actifs 321 193 317 388 301 451 290 735 294 830 Prêts et avances à la clientèle, hors prises en pension 157 773 157 563 158 364 155 816 154 863 Titres (actions et titres de créance) 71 310 72 131 67 176 65 633 65 122 Dépôts de la clientèle et titres de créance, hors mises en 211 672 210 811 208 293 203 369 205 270 pension Provisions techniques avant réassurance 18 613 18 775 18 816 18 560 18 549 Dettes de contrats d'investissement, assurance 12 482 12 505 11 979 13 610 13 456 Capitaux propres de la société mère 19 384 18 710 18 220 18 865 18 086 Ratios sélectionnés Exercice 9M2020 complet Groupe KBC (consolidé) 2019 Rendement sur capitaux propres Ratio charges/produits, activités bancaires (après exclusion de divers éléments hors exploitation et répartition homogène des taxes bancaires sur l'année) 6%314% 61%58% (59%)(58%) Ratio combiné, assurance non-vie 83% 90% Ratio common equity selon Bâle III (compromis danois, à pleine charge) 16.6% [16.6%] 17.1% [transitoire] Ratio common equity selon la méthode FICOD (à pleine charge) 15.5% [15.5%] 15.8% [transitoire] Ratio de levier financier ('leverage ratio', Bâle III, à pleine charge) 5.9% 6.8% Ratio de coût du crédit 0.61% 0.12% Ratio de crédits impaired 3.2% 3.5% pour les crédits en souffrance depuis plus de 90 jours 1.8% 1.9% Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) 146% 136% Ratio de couverture des liquidités (LCR) 138% 142% 1 Ou 'revenus à la juste valeur et liés au trading'. 2 Ou 'réductions de valeur sur crédits'. 3 7% lorsque les taxes bancaires sont réparties de façon homogène sur l'ensemble de l'année. Pour les données complètes du compte de résultat et du bilan consolidés selon les normes IFRS, nous vous renvoyons au chapitre «Consolidated financial statements» du rapport trimestriel (uniquement en anglais), qui reprend également un résumé du résultat global, des variations des capitaux propres des actionnaires, ainsi que plusieurs annexes relatives aux comptes. En ce qui concerne (les modifications apportées à) la définition des ratios, veuillez vous reporter à la section «Details of ratios and terms» du rapport trimestriel. Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 3 Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Analyse du trimestre considéré (3TR2020) Total des revenus 1 872 millions d'euros Les revenus totaux se sont repliés de 8% en glissement trimestriel.

Les revenus nets d'intérêts et les revenus nets de commissions ont progressé.

En revanche, les revenus techniques issus des activités d'assurance, les revenus de dividendes, les revenus à la juste valeur et liés au trading et les autres revenus nets se sont contractés. Les revenus nets d'intérêts se sont montés à 1 122 millions d'euros pour le trimestre sous revue, un niveau supérieur de 4% à celui du trimestre précédent et marquant une baisse de 4% en glissement annuel. La progression en glissement trimestriel est essentiellement attribuable à l'incidence positive des opérations de refinancement à plus long terme ciblées du programme TLTRO III, à un élément exceptionnel positif lié aux obligations indexées sur l'inflation (assurance), à des marges plus élevées sur la production de nouveaux crédits hypothécaires que sur celles des encours de portefeuille en Belgique, en République tchèque et en Slovaquie et enfin à l'augmentation de l'impact positif des swaps de change ALM sur une base nette. Ces éléments ont plus que compensé l'incidence négative des baisses de taux passées décidées par la CNB en République tchèque et du repli des revenus de réinvestissement en général. La baisse en rythme annuel est pour sa part principalement imputable aux baisses des taux passées de la CNB en République tchèque, à la dépréciation en rythme annuel de la couronne tchèque et du forint hongrois par rapport à l'euro, et à l'incidence négative de la faiblesse des revenus de réinvestissement, lesquelles n'ont pas pu être pleinement compensées par l'impact positif des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III), de l'élément exceptionnel positif susmentionné, du 'tiering' de la BCE et de l'expansion du portefeuille de crédits et d'obligations. Le volume total des crédits à la clientèle (158 milliards d'euros) a crû de 1% en glissement trimestriel et de 4% en rythme annuel, toutes les divisions signant une hausse en glissement annuel. Le volume des crédits accordés avec suspension des paiements d'intérêts dans le cadre des divers régimes de soutien se montait à fin septembre 2020 à 13,7 milliards d'euros selon la définition de l'ABE (un montant équitablement réparti entre les crédits immobiliers, les crédits aux PME et les crédits aux entreprises). Le moratoire a déjà expiré fin septembre 2020 pour environ 1 milliard d'euros de ces crédits (dont 97% ont repris les paiements). Nous avons en sus accordé quelque 0,6 milliard d'euros de crédits dans le cadre des divers systèmes de garantie liés au coronavirus mis en place par les gouvernements de nos marchés domestiques. Les dépôts de la clientèle, certificats de dette inclus (212 milliards d'euros) ont augmenté de 1% en glissement trimestriel et de 4% en rythme annuel, toutes les divisions signant ici une hausse par rapport à l'année précédente. Hors certificats de dette, les dépôts ont augmenté de pas moins de 9% en rythme annuel. Les chiffres de croissance ne tiennent pas compte des variations de change. La marge nette d'intérêts a atteint 1,81% pour le trimestre sous revue, en baisse de 1 point de base par rapport au trimestre précédent et de 13 points de base par rapport au même trimestre un an plus tôt. Les revenus techniques issus de nos activités d'assurance non-vie (primes acquises moins charges techniques, plus résultat de la réassurance cédée) ont contribué à hauteur de 225 millions d'euros aux revenus totaux, soit une baisse de 9% par rapport à l'excellente performance du trimestre précédent et une hausse de 22% par rapport au même trimestre un an plus tôt. En dépit de l'augmentation des primes acquises, le repli en glissement trimestriel des revenus techniques de l'activité non-vie est principalement imputable à un alourdissement des charges techniques (retour progressif des déclarations de sinistres vers des niveaux plus proches de la normale après un niveau exceptionnellement bas au deuxième trimestre du fait du confinement). La croissance en rythme annuel a résulté d'une diminution des charges combinée à une hausse des recettes de primes. Dans l'ensemble, le ratio combiné pour les neuf premiers mois de 2020 s'établit à un excellent 83%, contre 90% pour l'exercice complet 2019. Les revenus techniques issus de nos activités d'assurance vie (primes acquises moins charges techniques, plus résultat de la réassurance cédée) se sont élevés à 0 million d'euros, contre 1 million d'euros au trimestre précédent et -6 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente. Les ventes de produits d'assurance vie au cours du trimestre sous revue (420 millions d'euros) ont baissé de 25% par rapport au trimestre précédent, sous l'effet de la diminution des ventes de Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse. 4 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

