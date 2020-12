KBC Groupe : Les clients de KBC et Guide-épargne.be récompensent KBC Bank par trois prix

Communiqué de presse

Bruxelles, le 12 décembre 2020, 09.30 heures

Les clients de KBC et Guide-épargne.be récompensent KBC Bank par trois prix :

Meilleure banque numérique

Banque la plus innovante et Meilleure banque



Cette année encore, la banque KBC a été récompensée lors des Bank Awards de Guide- épargne.be.

Sur la base d'une enquête annuelle, Guide-épargne sonde la satisfaction des clients à l'égard de leur banque. Cette année, plus de 51 000 participants ont fait entendre leur voix.

KBC a remporté pas moins de trois prix : "Meilleure banque numérique", "Banque la plus innovante" et "Meilleure banque".

Dans la catégorie "Meilleure banque numérique", le score moyen pour les services bancaires mobiles via l'application et les services bancaires en ligne via PC est inclus.

La catégorie "Banque la plus innovante" prend en compte certains aspects liés à l'innovation.

Dans la catégorie "Meilleure banque", l'évaluation s'articule autour de trois sous- domaines : réseau d'agences, plate-forme numérique et banque d'investissement.

Dans toutes les catégories, les commentaires que Guide-épargne.be a reçus sur l'application KBC Mobile et les nombreuses solutions conviviales qu'elle offre ont été décisifs.

Daniel Falque, CEO de KBC Division Belgique, réagit avec beaucoup d'enthousiasme : "Nous sommes très heureux de ces trois Bank Awards de Guide-épargne.be.Le fait que nous recevions ces prix est le couronnement légitime pour le travail par tous les employés de KBC. KBC confirme ainsi une fois de plus sa réputation d'innovateur orienté client. Nous le vivons comme une appréciation sincère de nos clients pour le service et les solutions conviviales que nous leur offrons. Suite à la pandémie de Corona, la société a bénéficié d'une impulsion numérique de grande envergure beaucoup plus rapidement que prévu, et nos clients ont encore plus apprécié de pouvoir gérer facilement leurs affaires bancaires et d'assurance les plus importantes par voie numérique via leur smartphone, leur tablette et leur ordinateur grâce à nos applications KBC Mobile et KBC Touch. Nous continuerons à innover à l'avenir. Après tout, l'innovation est pour nous un point d'ancrage stratégique qui nous permet de relever les défis de l'avenir et de mieux servir nos clients"

