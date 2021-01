KBC Groupe : Les économistes de KBC se projettent en 2021

et les autorités européennes devront continuer à soutenir les consommateurs et les producteurs en 2021 en maintenant une politique monétaire souple et en consentant des efforts budgétaires importants. La situation des taux d'intérêt en Europe ressemble de plus en plus à celle du Japon et le "roadbook" japonais nous apprend que le maintien du pouvoir d'achat par des placements sans risque ne fonctionne plus.

Biotechnologie ou immobilier?

Les secteurs pharmaceutique et biotechnologique progressent fortement grâce à un large éventail de produits et à un rythme d'innovation élevé, même en dehors de la Covid-19. En 2021, l'arsenal de possibilités de développement de médicaments, la toolbox de l'industrie pharmaceutique, continuera de s'étendre. Toutes ces innovations dans le domaine de la biotechnologie et de la pharmacie profitent en définitive au patient, dont les perspectives s'améliorent d'année en année. Nulle part ailleurs cette tendance n'est plus prononcée que dans le domaine de l'oncologie, où l'impact fondamental sur la vie des patients restera central en 2021, plus encore que les gagnants que la Bourse pourrait générer.

Tout autre est l'impact de la Covid sur le secteur de la distribution. Selon KBC Securities, les magasins physiques ne disparaîtront pas complètement. Cette perspective pourrait être intéressante pour les cours des actions dans le segment Retail, où les détaillants et les immeubles de bureaux cotés en bourse ont été touchés de plein fouet par les restrictions anti-Covid. Ce pessimisme pourrait cependant s'estomper rapidement s'il s'avère que ces acteurs sont capables de se redresser en 2021.

Biden aime-t-il les chips?

Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine ne tarit pas. L'industrie des puces électroniques est une pomme de discorde envenimée par les boycotts ciblés des entreprises chinoises par les États-Unis, qui cherchent à tout prix à ralentir le développement à part entière de cette industrie en Chine. La pandémie de Covid a également accéléré des tendances à long terme qui sont favorables à l'industrie des puces électroniques. Sans une capacité de stockage et une puissance de calcul suffisantes, il n'y aurait pas de commerce électronique, de cloud computing, de travail à domicile et de divertissements en ligne. Le modèle traditionnel des fabricants de puces intégrés, qui maintiennent la conception et la production en interne, devrait encore perdre des plumes en 2021. 2021 sera l'année de la vérité pour Intel, qui a complètement loupé le coche de la révolution mobile.

Vert ou bleu?

La Covid a accéléré la transition vers la digitalisation. Les capacités informatiques et de stockage nécessitent une énorme quantité d'énergie et c'est précisément cette demande supplémentaire d'énergie renouvelable qui apparaît comme la source d'énergie privilégiée dans le débat public. KBC pense que nous évoluons vers un système où l'énergie sera largement renouvelable et produite localement. En 2021, cette chaîne courte et locale de l'énergie verte continuera à se développer fortement, apportant la principale contribution à la capacité de production durable nouvellement installée.

Le trône de Wall Street vacille

En signant le plus grand accord commercial du monde, 15 pays asiatiques ont uni leurs forces au sein du RCEP. Cet accord met en évidence la puissance économique de la région en 2021, Chine en tête, ce qui n'est pas sans incidence sur les marchés des actions. Actuellement, les entreprises asiatiques représentent déjà 21% des grandes sociétés cotées en bourse. Ce poids va continuer à augmenter, alors que celui des États-Unis diminue et que le poids de l'Europe stagne. L'étoile de Wall Street est en train de pâlir...