KBC Groupe : , Start it @ et Start it X

Communiqué de presse

Bruxelles, 25 janvier 2021 - 16H00

KBC, Start it @KBC et Start it X :

un moteur innovant de l'emploi et de la croissance

économique qui tourne à plein régime.

Lors d'un entretien avec la presse cet après-midi, Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, et Lode Uytterschaut, fondateur et CEO de Start it @KBC et Start it X, ont fait le bilan de 6 années de Start it @KBC et d'une année de Start it X.

Malgré les turbulences et l'instabilité économique observées en 2020, le coronavirus n'est pas parvenu à tuer l'esprit d'entreprise. Au contraire, un nombre record d'entrepreneurs (220 dossiers au début 2020 et 280 dossiers au 2e semestre 2020) a rejoint Start it @KBC l'année dernière.

la suite des confinements, de nombreuses personnes ont soudainement disposé de plus de temps pour se concentrer sur leurs idées commerciales. Des personnes talentueuses qui ont perdu leur emploi à la suite de la crise du coronavirus ont fait le grand saut et ont lancé leur start-up. Plus que jamais, les coachs et mentors de l'écosystème Start it @KBC et Start it X peuvent utiliser leur longue expérience des start-ups et scale-ups pour guider des start-ups et de grandes entreprises et organisations désireuses d'exploiter la force et la valeur de l'esprit d'entreprise. Ce moteur de l'innovation, de l'emploi et de la croissance économique gagne ainsi en puissance d'année en année.

Omar Mohout, Entrepreneurship Fellow chez Sirris et professeur d'entrepreneuriat à l'Antwerp Management School, résume la situation comme suit: 'KBC a réussi à laisser son empreinte au point d'intersection entre la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le fait que Start it @KBC soit devenu le plus grand accélérateur de Belgiquetémoigne de l'ADN d'entrepreneur de KBC, tout comme les services digitaux avancés dans lesquels des milliards ont été investis (plus que n'importe quelle FinTech européenne), avec, comme point d'orgue provisoire, le prix de la meilleure app bancaire d'Europe. La vente de la Tour KBC à Anvers marque ainsi le début de l'ère Digital First, où KBC maîtrise le jeu de l'innovation avec la même intrépidité que les membres branchés du monde des start-ups.KBC est donc non seulement la banque d'ici mais aussi, plus que jamais, la banque d'aujourd'hui.'

Comment tout a commencé?

KBC a lancé Start it @KBCil y a six ans. Son objectif consistait à partager avec des entrepreneurs débutants son expertise en tant que bancassureur profondément ancré dans le monde entrepreneurial belge ainsi que l'expérience d'autres partenaires du monde académique et des affaires.

Start it @KBC est entre-tempsdevenu le plus grand accélérateur de Belgique, avec 6 hubs nationaux et des succursales internationales en Hongrie (Budapest, Gyor), en République tchèque (Prague), au Royaume- Uni (Londres) et aux États-Unis (New York), et plus de 1.000 start-ups sous son aile. Start it @KBC figure en

Page 1 of 5