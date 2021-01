KBC Groupe : Taux compétitifs pour le financement de vélos, de motos et de voitures écologiques, 2 mois d'omnium complète gratuite, Private Lease comme alternative

En 2020, 19% des clients ont contracté un financement via une agence et 81% via un canal digital, dont 53% via KBC Mobile (en 2018, ils n'étaient que de 13%). Le client peut demander et signer son financement de manière intégralement digitale, tout comme il peut faire une simulation, souscrire son assurance, déclarer un sinistre et en assurer le suivi ou conclure un contrat Private Lease.

Une assurance auto peut être souscrite de manière totalement digitale via KBC Touch ou KBC Mobile. La déclaration d'un sinistre et son traitement complet peuvent également se faire entièrement par la voie digitale. Depuis 2020, le client reçoit d'ailleurs également son certificat d'assurance (l'ancienne "carte verte") sous forme digitale dans KBC Mobile.

Un client avec une assurance omnium qui déclare des dommages à son véhicule via KBC Mobile ou KBC Touch reçoit une décision instantanée dans 55% des cas; il sait donc immédiatement si le sinistre est couvert ou non. Il peut également prendre directement rendez-vous avec un réparateur. Il peut suivre dans KBC Mobile l'évolution du traitement de son dossier.

Un taux plus avantageux pour ceux qui empruntent pour une voiture écologique ou pour un vélo

Patrick Tans, directeur général Produits bancaires et Transformation de la Division Belgique explique: "Dans la lignée de nos objectifs de durabilité KBC, nous mettons à nouveau en avant cette année les solutions les plus écologiques et proposons aux clients et non-clientsun taux spécial de 0,69% pour les voitures écologiques et les vélos. Le taux pour les autres véhicules s'élève à 0,89%. Plus que jamais, le Belge a découvert le vélo pendant le confinement: le nombre de prêts vélo et de leasings vélos par le biais de l'employeur a explosé. Cette augmentation a été la plus prononcée lors de la réouverture des marchands de vélos en mai: 76% de prêts vélo en plus depuis mai que pendant la même période l'année dernière. Les clients et les non-clientspeuvent faire une simulation et souscrire un financement KBC, un leasing privé et leurs assurances via les solutions digitales très accessibles et conviviales de KBC Mobile/KBC Touch et du site web de KBC. Les chiffres montrent que nos clients apprécient la facilité d'utilisation et la rapidité de ce canal."

Ces taux avantageux s'appliquent également aux voitures d'occasion récentes(jusqu'à 3 ans, à compter de la première date d'immatriculation du véhicule).

Pour les autres voitures d'occasion, le taux est de 3,70%.

La durée du prêt dépend, comme la loi le prévoit, du montant emprunté.

Pour les demandes de prêt introduites en ligne, la durée maximum du prêt est de 72 mois pour les voitures, motos et motorhomes neufs, et de 60 mois pour les véhicules d'occasion.

2 mois d'assurance omnium complète gratuite et processus de souscription des assurances entièrement digital

Pendant la période du 01/01/2021 au 30/04/2021, le client (ou nouveau client) recevra deux mois de full omnium gratuite à la souscription

d'une assurance omnium tous risques pour sa voiture, ou

d'une omnium complète pour sa camionnette.

