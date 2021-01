KBC Groupe : Taux compétitifs pour le financement de vélos, de motos et de voitures écologiques, 2 mois d'omnium complète gratuite, Private Lease comme alternative.

Mardi 5 janvier 2021 - Du 05/01 au 31/03, les clients et non-clients de KBC[1] bénéficieront de taux compétitifs pour les financements auto:

0,69% pour les voitures écologiques (voitures électriques, plug-in hybrides, GNC) et les vélos;

0,89%pour les autres voitures, motos et motorhomes neufs



Les prêts vélo et les financements auto ont rencontré un franc succès en 2020.

Demandes de financement auto : pendant et après le Salon de l'Auto 2020 (janvier/février 2020), KBC a enregistré une augmentation spectaculaire de 90% par rapport à un mois moyen (2020).

Prêts vélo : entre fin décembre 2019 et fin décembre 2020, KBC a enregistré une augmentation de 37%. Depuis la fin du mois de mai (après le premier confinement), le nombre de prêts vélo a augmenté de 76% par rapport à la même période l'année précédente.

: entre fin décembre 2019 et fin décembre 2020, KBC a enregistré une augmentation de 37%. KBC Autolease propose également depuis peu à la vente de vélos de leasing d'occasion avec une garantie de 12 mois: des vélos de ville classiques (électriques) et des speedpedelecs mais aussi des vélos de course, des vélos pliables et des vélos cargo.

Les clients optent de plus en plus pour les canaux digitaux, simples d'utilisation:

En 2017, 24% des financements étaient conclus en ligne et 76% l'étaient par l'intermédiaire d'une agence bancaire.

En 2020, 19% des clients ont contracté un financement via une agence et 81% via un canal digital, dont 53% via KBC Mobile (en 2018, ils n'étaient que de 13%) .

Le client peut demander et signer son financement de manière intégralement digitale, tout comme il peut faire une simulation, souscrire son assurance, déclarer un sinistre et en assurer le suivi ou conclure un contrat Private Lease.



Une assurance auto peut être souscrite de manière totalement digitale via KBC Touch ou KBC Mobile. La déclaration d'un sinistre et son traitement complet peuvent également se faire entièrement par la voie digitale. Depuis 2020, le client reçoit d'ailleurs également son certificat d'assurance (l'ancienne 'carte verte') sous forme digitale dans KBC Mobile.



d'ailleurs Un client avec une assurance omnium qui déclare des dommages à son véhicule via KBC Mobile ou KBC Touch reçoit une décision instantanée dans 55% des cas; il sait donc immédiatement si le sinistre est couvert ou non. Il peut également prendre directement rendez-vous avec un réparateur. Il peut suivre dans KBC Mobile l'évolution du traitement de son dossier.

[1] Par KBC, nous entendons également KBC Bruxelles et CBC.

Un taux plus avantageux pour ceux qui empruntent pour une voiture écologique ou pour un vélo

Patrick Tans, directeur général Produits bancaires et Transformation de la Division Belgique explique: 'Dans la lignée de nos objectifs de durabilité KBC, nous mettons à nouveau en avant cette année les solutions les plus écologiques et proposons aux clients et non-clients un taux spécial de 0,69% pour les voitures écologiques et les vélos. Le taux pour les autres véhicules s'élève à 0,89%. Plus que jamais, le Belge a découvert le vélo pendant le confinement: le nombre de prêts vélo et de leasings vélos par le biais de l'employeur a explosé. Cette augmentation a été la plus prononcée lors de la réouverture des marchands de vélos en mai: 76% de prêts vélo en plus depuis mai que pendant la même période l'année dernière. Les clients et les non-clients peuvent faire une simulation et souscrire un financement KBC, un leasing privé et leurs assurances via les solutions digitales très accessibles et conviviales de KBC Mobile/KBC Touch et du site web de KBC. Les chiffres montrent que nos clients apprécient la facilité d'utilisation et la rapidité de ce canal.'

Ces taux avantageux s'appliquent également aux voitures d'occasion récentes (jusqu'à 3 ans, à compter de la première date d'immatriculation du véhicule).

Pour les autres voitures d'occasion, le taux est de 3,70%.

La durée du prêt dépend, comme la loi le prévoit, du montant emprunté.

Pour les demandes de prêt introduites en ligne, la durée maximum du prêt est de 72 mois pour les voitures, motos et motorhomes neufs, et de 60 mois pour les véhicules d'occasion.

2 mois d'assurance omnium complète gratuite et processus de souscription des assurances entièrement digital

Pendant la période du 01/01/2021 au 30/04/2021, le client (ou nouveau client) recevra deux mois de full omnium gratuite à la souscription

d'une assurance omnium tous risques pour sa voiture, ou

d'une omnium complète pour sa camionnette.

Hans Verstraete, directeur général de KBC Assurances: 'Nous jouons pleinement la carte du digital, tant pour la souscription de nouvelles assurances auto que pour la déclaration et le suivi des sinistres. Le perfectionnement de nos processus soutiendra cette croissance. Nous constatons que nos clients optent aussi de plus en plus pour des déclarations de sinistre digitales, qui allient rapidité, convivialité et simplicité.Un client qui a une assurance omnium et qui déclare des dommages à son véhicule via KBC Mobile ou KBC Touch reçoit une décision instantanée dans 55% des cas et sait donc immédiatement si le sinistre est couvert ou non.Il peut également directement prendre rendez-vous avec un réparateur. Il peut suivre dans KBC Mobile l'évolution du traitement du dossier. Voilà ce que nous entendons exactement par 'prendre en charge les soucis de nos clients'.

KBC Private Lease, pour les conducteurs qui veulent suivre les dernières tendances et évolutions technologiques, sans devoir se préoccuper de rien

Avec un contrat Private Lease, le client dispose d'une voiture full équipée; en outre, son contrat prend en charge toute une série de services comme l'entretien, l'assistance véhicule (avec voiture de remplacement), l'assurance auto et les réparations.

Avec Private Lease, le client bénéficie d'un certain nombre d'avantages.

Presque tous les frais standard sont compris: assurances, entretiens et réparations, taxe annuelle, pneus été ou pneus 4 saisons. Vous savez donc parfaitement ce que cela va vous coûter pendant quelques années, puisque le montant du loyer mensuel est fixe.

Le nombre de kilomètres est fixé contractuellement. Si vous dépassez cette limite, le surcoût est connu à l'avance.

Vous ne vous préoccupez pas de la perte de valeur de la voiture à la fin du contrat puisque vous la restituez tout simplement (les dommages liés à l'usage normal du véhicule sont déterminés sur la base de la norme Renta).

Avec un contrat Private Lease, le client peut rouler pendant 47 mois au volant d'une voiture confortable qui lui sera livrée dans le garage de son choix.

Actuellement KBC Autolease propose à l'utilisateur un choix d'environ 20 véhicules, des véhicules à carburant classique comme des voitures électriques, hybrides et plug-in hybrides.

Stefan Delaet, CEO de KBC Autolease, explique: 'Les consommateurs belges ne connaissent pas encore très bien le Private Lease alors qu'il connaît déjà un énorme succès aux Pays-Bas.Le marché de l'automobile, mais aussi la fiscalité, évoluent rapidement.Qui aurait osé prédire, il y a cinq ans, la forte croissance des voitures électriques et/ou hybrides ou à quel point notre regard sur les voitures diesel aurait changé?Avec une voiture en Private Lease, il est beaucoup plus facile de suivre les dernières tendances et évolutions technologiques.Nous croyons pleinement au Private Lease pour nos clients belges: la formule est simple.En quelques clics, votre choix est fait et vous êtes prêt à prendre la route sans souci et à profiter pleinement de votre véhicule grâce à un tarif mensuel 'fixe' attrayant.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'offre de KBC Private Lease sur le site web de KBC. Vous pouvez découvrir l'offre sur le site web de KBC, dans KBC Touch ou KBC Mobile. Pour l'instant, un contrat Private Lease ne peut être conclu que via KBC Touch ou via KBC Mobile.

Les vélos de leasing bénéficient d'une seconde vie sur le marché des particuliers

KBC Autolease a également constaté que les Belges se tournaient en masse vers le vélo: ces dernières années, plus de 18.500 travailleurs ont saisi l'opportunité de prendre le vélo de leurs rêves en leasing à un taux fiscalement avantageux. Les premiers vélos arrivent maintenant au terme de leur durée de leasing et sont restitués à KBC Autolease, précisément au moment où les délais de livraison des nouveaux vélos n'ont jamais été si longs.

Après un contrôle approfondi et un entretien, KBC Autolease propose désormais ces vélos sur le marché des particuliers avec une garantie de 12 mois.

L'offre comprend des vélos de ville classiques (électriques), des speedpedelecs mais aussi des vélos de course, des vélos pliables et des vélos cargo. Vous pouvez trouver notre offre complète sur le site web de KBC Autolease.

Exemple de simulation

*Exemple représentatif: pour un prêt à tempérament de 15.000 euros sur 60 mois et un taux annuel effectif global et à taux débiteur actuariel effectif de 0,69%, vous payez 60 mensualités de 254,40 euros, soit au total 15.263,63 euros. Taux valable à partir du 05-01-2020 sur les durées jusqu'à 60 mois, pour un prêt à tempérament destiné à financer une voiture écologique (voitures électriques, plug-in hybrides, GNC) acheté par un particulier.

