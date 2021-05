KBC Groupe : BNP Paribas Fortis devient co-actionnaire de Joyn

D'une part, nous encourageons les commerçants à promouvoir quotidiennement leurs services via une offre simple et globale. Et d'autre part, nous leur fournissons des outils de fidélisation et de marketing à un prix abordable, pour leur permettre d'être compétitif face aux grands acteurs de la donnée.

Hasselt, 21/05/2021 - BNP Paribas Fortis devient co-actionnaire de Joyn et acquiert près d'un tiers des actions, à l'instar des deux autres grandes banques actionnaires, KBC et ING. Une part minoritaire reste détenue par Gate 54.

Internal

réagissant de manière forte et flexible tout en poursuivant l'accélération de leur digitalisation, ressortiront plus forts de cette crise du coronavirus. »

Max Jadot, CEO BNP Paribas Fortis : « Nous nous réjouissons de prendre part à la croissance de Joyn. En tant que banque, BNP Paribas Fortis mettra tout en œuvre pour soutenir les entrepreneurs, qui constituent le cœur de notre économie et de notre société. Cette pandémie a montré que le commerce de proximité est d'une importance vitale et que les consommateurs optent de plus en plus consciemment pour des produits locaux et durables. Cela correspond parfaitement à notre ambition d'inscrire le développement durable au cœur de toutes nos actions. Avec ce nouveau partenariat, BNP Paribas Fortis continue d'étendre son écosystème autour des paiements . »

Erik Luts, CIO de KBC Groupe : « En étant l'un des « fondateurs », KBC ne peut que se réjouir de cette nouvelle étape pour Joyn. Dans cette trajectoire, Joyn dispose de quoi créer une plus grande fidélisation tant chez les commerçants locaux que chez leurs clients. Depuis la création de Joyn en 2016, KBC est convaincu par sa mission : proposer aux commerçants un système unique avec lequel ils peuvent à la fois récompenser leurs clients de différentes manières mais aussi apprendre à mieux les connaître. La singularité de Joyn réside dans le fait de permettre au client de payer et épargner des points en un seul geste. Un processus qui correspond parfaitement à la manière dont KBC travaille pour développer ses services et ses produits. En outre, nous constatons à l'heure actuelle que la tendance « acheter local » a encore plus gagné en popularité. »

Frank Stockx, COO ING Belgique : « Nous sommes ravis d'accueillir BNP Paribas Fortis comme nouveau co-actionnaire. Ces dernières années, notre banque a contribué à cette plateforme qui donnent aux commerçants les outils nécessaires pour pouvoir rivaliser avec les grands acteurs en matière de recrutement et de fidélisation de clients. Le commerce local a plus que jamais prouvé son importance pendant cette crise du coronavirus et nous souhaitons donc réaffirmer notre soutien envers les commerçants locaux afin de faire revivre l'économie locale. Nous facilitons également la vie de nos clients qui peuvent à présent, grâce à Joyn, bénéficier d'une multitude d'avantages chez plusieurs commerçants locaux grâce à une carte de fidélité unique. »

À propos de Joyn

Joyn souhaite un environnement agréable, où il fait bon vivre et durable pour tout le monde. Comment ? En soutenant le commerce local, à petite et grande échelle. Un soutien non seulement sur le plan technique via une carte de fidélité digitale et une plateforme marketing conviviale, mais aussi sur le plan moral.

Pour les consommateurs, Joyn c'est une carte de fidélité pratique qui peut être utilisée chez tous leurs commerçants locaux préférés et qui leur permet d'épargner des points pour des récompenses chez chacun d'eux. Pour le commerçant, cette carte de fidélité