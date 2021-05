KBC Groupe : et Encon conseillent ensemble les entreprises dans leur transition vers plus de durabilité

Mercredi 12 mai 2021 - Dans leurs contacts fréquents avec les clients entrepreneurs (moyennes capitalisations), les chargés de relations de KBC constatent un intérêt croissant pour un modèle d'entreprise plus durable. Cet engouement est alimenté par l'évolution des attentes de la société, mais aussi par l'évolution des réglementations qui priorisent de plus en plus la durabilité. De nombreuses entreprises se rendent clairement compte qu'améliorer leur durabilité renforcera leur raison d'être en tant qu'entreprises. Simultanément, la complexité qui accompagne une telle transition leur donne aussipas mal de fil à retordre.

KBC a défini la durabilité comme une pierre angulaire stratégique depuis longtemps déjà et joue un rôle de pionnier dans ce domaine. KBC a toujours affirmé sa volonté d'aider activement ses clients dans leur transition vers un modèle d'entreprise plus durable. À cette fin, KBC fait appel non seulement à son réseau de chargés de relations qualifiés, mais aussi à Encon, qui peut aider les entreprises clientes de KBC à rendre leur stratégie commerciale plus durable.

Le partenariat entre KBC et Encon garantit que les entreprises clientes de KBC peuvent compter sur des conseils professionnels entièrement individualisés en matière de durabilité, adaptés à leurs processus et besoins commerciaux spécifiques, et se voient proposer des options de financement appropriées. De cette façon, la durabilité se développe au sein de l'entreprise elle-même, KBC et Encon jouant le rôle de catalyseurs et de facilitateurs dans leur transition vers des opérations commerciales plus durables.

La transition vers plus de durabilité offre aux entreprises (moyennes capitalisations) la solution aux principaux défis auxquels elles sont confrontées.

KBC ne poursuit pas seulement une stratégie durable dans ses propres activités commerciales, mais veut également jouer un rôle de pionnier en aidant les chefs d'entreprise à rendre leurs sociétés plus durables. D'une part, les entreprises doivent tenir compte des réglementations européennes sans cesse plus contraignantes et changeantes et des obligations en matière de reporting, entre autres en ce qui concerne leur impact sur le climat. D'autre part, la durabilité offre également une solution à de nombreux défis commerciaux actuels. Ainsi, investir dans la durabilité est non seulement plus rentable à long terme, mais permet aussi souvent de réaliser des économies à court terme. En outre, les entreprises durables sont mieux à même de répondre à la demande croissante de clients, de fournisseurs et de travailleurs et leur offrent donc aussi la possibilité d'une croissance économique durable.

Négocier le virage vers plus de durabilité implique non seulement un changement d'attitude au sein de l'entreprise, mais aussi un ajustement des processus commerciaux sous-jacents afin de définir, de façonner et de financer les possibilités et l'impact de cette transition. Souvent, les entreprises ont bien l'intention de s'atteler à leur transition vers la durabilité, mais elles ne savent pas toujours comment ni par où commencer. KBC souhaite partager son expérience et fournit aux entreprises clientes des instruments leur permettant de prendre conscience de l'impact que peut avoir un modèle d'entreprise plus durable et des nouvelles opportunités et exigences qu'il implique.

Le partenariat de KBC avec Encon met les entreprises sur la voie d'une croissance plusdurable

C'est la raison pour laquelle KBC met proactivement ses clients professionnels en contact avec Encon. Ces contacts passent par les chargés de relations KBC, qui connaissent les caractéristiques et les processus commerciaux des entreprises qu'ils suivent personnellement. Entre-temps, ces chargés de relations ont mené plus de 500 entretiens avec leurs clients entreprises afin de cerner leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis d'un modèle commercial plus durable.

KBC et Encon utilisent leur expertise de manière complémentaire pour aider les clients dans leur transition vers la durabilité. Le renvoi vers Encon est entièrement facultatif. L'entreprise détermine elle-même la forme que prendra l'éventuelle coopération avec Encon, mais trouve en même temps dans le gestionnaire de relations KBC et l'expert d'Encon une équipe d'experts capable d'analyser, de discuter et d'évaluer la durabilité du modèle d'entreprise afin d'identifier les opportunités les plus intéressantes pour l'améliorer. Le chargé de relations KBC peut aussi fournir les modèles de financement nécessaires pour déployer ce modèle d'entreprise plus durable. De cette manière, Encon et KBC assistent l'entreprise tout au long du processus de durabilité.

Wim Eraly, Senior general manager Corporate Banking KBC: 'L'atténuation des effets du changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels notre société est confrontée. Les grandes et petites entreprises devront s'adapter à court terme pour réduire leur empreinte écologique. KBC veut relever ce défi en leur prêtant assistance, en tant que banque, assureur et gestionnaire d'actifs, dans leur transition vers une économie plus verte. Après tout, c'est un des piliers de de notre stratégie commerciale.'

Filip Ferrante, general manager Group Corporate Sustainability KBC, ajoute :'Récemment, plusieurs études ont clairement montré qu'en Flandre et en Belgique, devons encore faire de gros efforts pour atteindre les objectifs ambitieux de l'Europe en matière de réduction des émissions de CO2. Grâce à la coopération avec Encon, nous sommes en mesure d'aider nos clients en tant que bancassureur à réduire leur impact sur le climat. Une mission qui s'inscrit totalement dans notre engagement. Avec ses clients tant particuliers qu'entreprises, KBC veut prendre des mesures en faveur d'une société plus durable.'

Robin Bruninx, CEO d'Encon : 'Qu'il s'agisse de la pression croissante sur les marges d'exploitation, de la nécessité de réaliser des investissements plus rentables ou du défi de continuer à répondre aux questions critiques des collaborateurs et des consommateurs : une stratégie d'entreprise durable garantit une croissance à long terme et évite les risques. Une telle stratégie est également la base d'une image durable crédible. »

ENCON (www.encon.be )

Encon est un bureau indépendant qui propose aux entreprises des solutions créatives et innovantes qui les aident dans leur transition vers un développement plus durable. Encon est un partenaire stratégique pour les entreprises engagées dans leur transition vers la durabilité : les experts d'Encon examinent les possibilités adaptées à chaque entreprise afin d'aboutir à la stratégie de durabilité la plus efficace et d'en maximiser l'impact.

Contact: Stephanie Duval - + 41 79 883 69 56 - stephanie.duval@encon.be

