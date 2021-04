KBC Groupe : rend compte en toute transparence de ses progrès en matière de développement durable

Mardi 6 avril 2021 - Le 1er avril 2021, KBC a publié (en anglais) son Rapport de Durabilité annuel, qui présente le bilan des progrès réalisés par KBC en 2020 en tant que bancassureur et gestionnaire de patrimoine durable.

Les ODD[1] forment le fil conducteur du Rapport, qui détaille comment KBC contribue aux ODD avec ses propres objectifs de développement durable. KBC suit pour ce faire les normes internationales GRI[2] et, depuis 2019, applique également les critères du Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Depuis cette même année 2019, KBC s'aligne aussi, dans son Rapport de Durabilité, sur les recommandations de la TCFD[3] sur le reporting climatique.

Par rapport à la version précédente, le Rapport approfondit un certain nombre de sujets, tels que les objectifs climatiques, l'impact que KBC peut avoir dans certains domaines, la manière dont KBC tient ses engagements publics et le relevé des faits et chiffres relatifs au développement durable.

[1]'Objectifs de Développement Durable' des Nations Unies

[2] Global Reporting Initiative

[3] Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, groupe de travail sur les informations financières liées au climat

Au cours de l'année écoulée, KBC a de nouveau modulé son approche dans certains domaines du développement durable: une nouvelle politique de diversité et d'inclusion a été mise en place, et la politique d'investissement durable de la trésorerie du groupe KBC et du fonds de pension KBC a été mise à jour. KBC a également testé, dans le cadre d'un projet pilote, l'utilisation de nouveaux instruments de mesure, notamment PACTA[1] et PCAF[2]. Ils permettront de mieux refléter l'impact sur le climat ainsi que la transition climatique de KBC et de certains secteurs. En outre, KBC a introduit ou renforcé plusieurs politiques (notamment le respect de la biodiversité et le financement et l'assurance des activités liées au charbon), contribue activement à l'écologisation de la mobilité dans les entreprises, et a formulé explicitement d'ambitieux objectifs non financiers de développement durable.

Johan Thijs, CEO du groupe KBC, explique la pertinence du Rapport de Durabilité: 'Le Rapport de Durabilité fait état de nos progrès sur des thématiques sociétalement importantes.Nous nous y concentrons sur les sujets qui sont importants pour nous comme pour nos parties prenantes dans le cadre du développement durable. Pour sélectionner les bons thèmes, nous nouons un dialogue avec nos parties prenantes internes et externes, notamment par le biais d'un exercice de pertinence biennal. Nous y examinons où nous, en tant que bancassureur et gestionnaire de patrimoine, pouvons avoir un impact et quelles sont les thématiques les plus pertinentes pour nos parties prenantes. Cela nous aide à sélectionner nos points focaux pour l'avenir. Nous avons choisi de mettre l'accent sur les crédits, les assurances, les services de conseil, l'investissement et la gestion de patrimoine durables et responsables, ainsi que sur le partenariat dans la transition de nos clients vers un avenir plus durable et, last but not least, sur les pratiques commerciales éthiques et le comportement responsable.

Ce Rapport présente également notre modèle d'entreprise, décrit comment nous créons de la valeur pour nos parties prenantes et comment nous gérons notre impact à court et à long terme dans la chaîne de valeur. Voilà pourquoi, dans notre Rapport de Durabilité, nous réitérons les objectifs et engagements non financiers que nous avions annoncés le 12 novembre 2020.

Avec les récentes réglementations européennes, faire rapport en toute transparence sur les progrès en matière de développement durable va, par ailleurs, devenir un défi pour de nombreuses entreprises de divers secteurs dans les années à venir. C'est pourquoi nous mettons volontiers l'expérience que nous avons acquise - par exemple dans la consommation efficace d'énergie - à la disposition de nos clients entrepreneurs pour les y encourager à leur tour, en collaboration avec des sociétés de conseil spécialisées.'

Filip Ferrante, Directeur Corporate Sustainability KBC Groupe, parcourt les principaux accents du rapport: 'L'année dernière, nous avons considérablement relevé la barre des ambitions en matière de climat et nous nous sommes alignés sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris. Nous avons encore durci notre politique en matière de combustibles fossiles et précisé comment nous comptons soutenir nos clients entrepreneurs dans leur transition vers une société à faibles émissions de carbone. Nous contribuons ainsi à la réalisation des objectifs du Collective Commitment to Climate Action des Nations Unies, que nous avons cosigné en 2019. Dans notre Rapport de Durabilité, nous rendons compte en toute transparence des progrès que nous avons réalisés ainsi que de la direction que nous devrions prendre, en collaboration avec d'autres acteurs clés de notre société.

Tout ceci s'est déroulé dans le contexte d'une année exceptionnelle, dominée par une crise sanitaire sans précédent. Dès le début, nous avons pris nos responsabilités envers la société et, en concertation avec les autorités et les organisations du secteur, nous avons pris diverses mesures destinées à maintenir les conséquences économiques et l'impact social de la crise sous contrôle. Nous y revenons également en détail dans notre Rapport de Durabilité.

Nous avons pu basculer presque entièrement en distanciel numérique tant pour nos contacts avec les clients que pour notre organisation interne et nos processus commerciaux. Pour éviter que certains groupes de notre société ne parviennent pas à suivre le mouvement, nous avons mis en place plusieurs initiatives pour les accompagner et les guider dans ce parcours.'

Vu la technicité de son contenu, le Rapport de Durabilité s'adresse principalement aux experts du développement durable, bien qu'il soit naturellement accessible à toute partie prenante intéressée. Ce Rapport, uniquement numérique, est hautement interactif et conçu de manière dynamique. Des hyperliens intégrés permettent un renvoi aisé et rapide vers les références. Les éléments visuels et les graphiques améliorent la lisibilité et facilitent l'interprétation des chiffres.

Le Rapport de Durabilité couvre également la vision de KBC en matière de protection de la vie privée et des données, et précise ses ambitions en termes d'égalité des genres dans l'organisation interne de l'entreprise.

Il renferme en outre un aperçu des projets sociaux que KBC a soutenus au fil des ans et détaille, notamment, la manière dont BRS, partenaire de KBC, apporte un soutien social durable dans le Sud par le biais de la microfinance et de la microassurance.

[1] Paris Agreement Capital Transition Assessment

[2] Partnership for Carbon Accounting Financials, partenariat pour la comptabilité financière du carbone

