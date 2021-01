KBC Groupe : reflète l'évolution du comportement des consommateurs en une tarification ajustée et en proposant une offre de services "sans soucis" (à partir du 1er avril 2021). À

KBC répercute la fréquence d'utilisation de certains produits et services dans la tarification et la composition de ces produits et services.

À tous les niveaux de notre société, les attentes des clients et des consommateurs ont énormément évolué ces dernières années : des services et des produits rapidement disponibles, simples, proactifs et personnalisés sont devenus la norme. Moyens de communication numériques, achats en ligne, paiements sans contact,... la pandémie du

Parmi les plus de 80 ans, 1 client KBC sur 3 (34,6%) est en interaction numérique avec KBC

Dans la catégorie de 65 à 80 ans, plus de la moitié des clients KBC utilisent les canaux numériques (59,1%).

La catégorie des plus de 55 ans affiche la plus forte augmentation du nombre de clients "digital".

Comme les contacts physiques avec les clients en période de confinement sont réduits au minimum et que les initiatives telles que « DIGIpro et Digi-mardi » sont donc limitées, KBC prépare une initiative dans laquelle des digicoaches accompagnent les clients analogiques qui le souhaitent sur l'autoroute digitale.

KBC constate également que la communication par envoi postal et l'usage des imprimantes d'extraits de compte dans les agences bancaires est en chute libre.

Au cours des deux dernières années, plus de 100 000 clients ont choisi de ne plus imprimer leurs extraits de compte aux imprimantes des agences mais les téléchargent et les sauvegardent, ce qui est plus facile, plus rapide et gratuit. Cela représente 25 % des clients qui retiraient encore leurs extraits de compte aux imprimantes. Le nombre d'extraits de compte envoyés par la poste a diminué de 27% en un an et même de 40% depuis 2016. Aujourd'hui, près de deux tiers des clients ne communiquent plus avec la banque que par voie numérique.

À partir du 1er avril 2021, la fréquence d'utilisation de certains produits et services KBC sera reflétée dans leur composition et leur tarification :

avril 2021, la fréquence d'utilisation de certains produits et services KBC sera reflétée dans leur composition et leur tarification : Désormais, les extraits de compte seront délivrés par priorité sous forme numérique (gratuitement). Pour les clients qui ne sont pas passés au digital, l'option papier restera disponible. KBC enverra les extraits de compte par la poste sur une base quotidienne ou mensuelle, selon la préférence du client. La banque facturera 2,5 euros par mois pour l'envoi mensuel (ou 25 euros par mois pour l'envoi quotidien) pour chaque compte pour lequel elle enverra les extraits. Ce coût reflète l'augmentation des tarifs postaux et des frais de manutention. Les clients qui éprouvent plus de difficultés avec la bancassurance numérique seront exonérés des frais d'envoi des extraits de compte. C'est le cas des plus de 80 ans, des mineurs, des personnes en incapacité juridique et des aveugles et malvoyants. Comme de moins en moins de clients utilisent la fonction d'impression des extraits de compte dans les zones de selfbanking, KBC désactivera cette fonction à partir du 1 er avril 2021. Toutefois, les appareils conserveront leurs autres fonctions : consultation des infocomptes, virements et actualisation des données d'identité.



Le client apprécie de plus en plus les services et produits rapides, simples, proactifs et personnels, y compris les produits et services non bancaires.

L'offre de comptes "sans soucis" tire parti de cette évolution.

Le client préfère des services rapides, simples, proactifs et personnalisés. Il est donc logique que plus de 80% des clients choisissent le compte Plus KBC étendu. Ce compte à vue offre tout le confort nécessaire pour les opérations bancaires quotidiennes et permet une utilisation maximale de tous les services financiers et non financiers dans KBC Mobile et KBC Touch. De plus, KBC veut au maximum simplifier la vie au client.

Selon le rapport Digital Maturity, une récente étude à grande échelle réalisée par Deloitte dans 39 pays et auprès de 318 banques, KBC fait partie du Top 5% du monde en matière de services bancaires mobiles. "Ce

que Bol.com est pour les produits, ces banques peuvent le devenir pour les services", a déclaré Deloitte.

