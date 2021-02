KBC, Start it @KBC et Start it X :

Lundi 25 janvier 2021 - Lors d'un entretien avec la presse cet après-midi, Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, et Lode Uytterschaut, fondateur et CEO de Start it @KBC et Start it X, ont fait le bilan de 6 années de Start it @KBC et d'une année de Start it X.

Malgré les turbulences et l'instabilité économique observées en 2020, le coronavirus n'est pas parvenu à tuer l'esprit d'entreprise. Au contraire, un nombre record d'entrepreneurs (220 dossiers au début 2020 et 280 dossiers au 2e semestre 2020) a rejoint Start it @KBC l'année dernière.

À la suite des confinements, de nombreuses personnes ont soudainement disposé de plus de temps pour se concentrer sur leurs idées commerciales. Des personnes talentueuses qui ont perdu leur emploi à la suite de la crise du coronavirus ont fait le grand saut et ont lancé leur start-up. Plus que jamais, les coachs et mentors de l'écosystème Start it @KBC et Start it X peuvent utiliser leur longue expérience des start-ups et scale-ups pour guider des start-ups et de grandes entreprises et organisations désireuses d'exploiter la force et la valeur de l'esprit d'entreprise. Ce moteur de l'innovation, de l'emploi et de la croissance économique gagne ainsi en puissance d'année en année.

Omar Mohout, Entrepreneurship Fellow chez Sirris et professeur d'entrepreneuriat à l'Antwerp Management School, résume la situation comme suit: 'KBC a réussi à laisser son empreinte au point d'intersection entre la technologie, l'innovation et l'entrepreneuriat. Le fait que Start it @KBC soit devenu le plus grand accélérateur de Belgique témoigne de l'ADN d'entrepreneur de KBC, tout comme les services digitaux avancés dans lesquels des milliards ont été investis (plus que n'importe quelle FinTech européenne), avec, comme point d'orgue provisoire, le prix de la meilleure app bancaire d'Europe. La vente de la Tour KBC à Anvers marque ainsi le début de l'ère Digital First, où KBC maîtrise le jeu de l'innovation avec la même intrépidité que les membres branchés du monde des start-ups. KBC est donc non seulement la banque d'ici mais aussi, plus que jamais, la banque d'aujourd'hui.'

Comment tout a commencé?

KBC a lancé Start it @KBC il y a six ans. Son objectif consistait à partager avec des entrepreneurs débutants son expertise en tant que bancassureur profondément ancré dans le monde entrepreneurial belge ainsi que l'expérience d'autres partenaires du monde académique et des affaires.

Start it @KBC est entre-temps devenu le plus grand accélérateur de Belgique, avec 6 hubs nationaux et des succursales internationales en Hongrie (Budapest, Gyor), en République tchèque (Prague), au Royaume-Uni (Londres) et aux États-Unis (New York), et plus de 1.000 start-ups sous son aile. Start it @KBC figure en outre dans le haut du classement des accélérateurs européens et est depuis 2017 le premier membre belge 'sur invitation seulement' du réseau Global Accelerator (GAN).

S'appuyant sur l'expérience acquise avec Start it @KBC, Start it X a été créé en juillet 2019. Ce Programme pourl'innovation d'entreprise a été spécialement conçu pour les grandes entreprises et organisations qui misent sur l'innovation ouverte et durable et souhaitent procurer à leurs collaborateurs l'espace nécessaire pour développer leurs idées. Ils ont ainsi la possibilité de collaborer avec des start-ups et scale-ups et de participer à des ateliers et événements. Start it X met également les entreprises en contact avec des acteurs innovants internationaux et des technologies par le biais du 'matchmaking'. En un an à peine, plusieurs grandes entreprises et organisations, comme Luminus, Barco, Agfa, Xylos, Euroclear et dernièrement le gouvernement flamand, ont sauté avec enthousiasme dans le train Start it X. Chez Luminus, par exemple, une équipe de sept collaborateurs planche activement sur le projet Bcheck (solution de maintenance prédictive des chaudières) et a déjà levé 1,1 million d'euros en vue du financement.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, explique pourquoi KBC est devenu un partenaire stratégique de Start it @KBC : 'L'ancrage local est un élément essentiel de la stratégie de KBC Groupe, qui vise à mieux comprendre les clients locaux, à déceler leurs signaux et besoins, à y répondre de manière proactive et à proposer des solutions de bancassurance sur mesure. Start it @KBC n'est pas le fruit du hasard. Par le biais de Start it @KBC, nous entendons exercer une influence favorable sur l'économie et la société, conformément aux principes de notre politique de durabilité. Investir dans des start-ups et partager des connaissances avec elles est non seulement gratifiant pour les start-ups elles-mêmes, mais aussi pour nous en tant qu'entreprise. La mentalité rafraîchissante d'une start-up au sein de Start it @KBC, combinée à la culture d'entreprise PEARL de KBC, stimule l'intrapreneuriat, y compris au sein de KBC. Nous donnons ainsi la possibilité ('empowerment') à nos collaborateurs qui ont une bonne idée commerciale de la réaliser via Start it @KBC. Ils peuvent ainsi tester par eux-mêmes dans l'environnement approprié si leur idée tient la route. Car les meilleures idées sont souvent émises par les collaborateurs. Toute cette créativité et cet intrapreneuriat ont également débouché sur de nombreuses innovations que nous avons lancées sur le marché ces dernières années et qui contribuent à faciliter la vie des clients KBC. Il suffit de penser à KBC Focus Fund, Bolero Crowdfunding, la collaboration avec Bullswap et Trooper, Fibricheck, .... Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. La collaboration fructueuse KBC et Start it @KBC s'est d'ailleurs aussi vu décerner le Start-up Accelerator Award en 2018 et l'Innovation Challenger Award en 2019 par la Commission européenne, qui y voit un exemple classique de pollinisation croisée entre start-ups et entreprises. Nous avons donc l'intention de continuer sur cette lancée dans les années à venir.'

Lode Uytterschaut, fondateur et CEO de Start it @KBC, commente l'impact positif: 'Nous avons fait un excellent parcours ces six dernières années. En Belgique, Start it @KBC accompagne chaque année 120 à 135 nouvelles start-ups. Les start-ups qui ont pu se développer ces dernières années grâce à Start it @KBC ont déjà créé plus de 2.300 nouveaux emplois. 66% des plus de 1.000 start-ups que nous avons accompagnées depuis le lancement de la plateforme sont toujours actives actuellement. Nous assistons à une amélioration de la qualité et du professionnalisme d'année en année.

Start it @KBC ne se concentre pas tant sur des secteurs spécifiques, mais plutôt sur des défis sociétaux. Start it @KBC a ainsi activement promu ces trois dernières années l'entrepreneuriat féminin dans les start-ups. Le co-fondateur est ainsi une femme pour 53% des start-ups de la dernière vague. Une attention particulière est en outre portée à la diversité/l'inclusion, au bien-être et à l'internationalisation.

Start-it @KBC s'est indubitablement forgé une place importante sur le marché. Et cela vaut aussi pour l'année 2020, marquée par de grosses turbulences et une grande instabilité économique. La crise du coronavirus n'a pas arrêté l'esprit d'entreprise. Au contraire, un nombre record d'entrepreneurs a rejoint Start it @KBC l'année dernière. À la suite des confinements, de nombreuses personnes ont soudainement disposé de plus de temps pour se concentrer sur leurs idées commerciales. Des personnes talentueuses qui ont perdu leur emploi en raison de la crise du coronavirus y ont vu une opportunité: ils ont fait le grand saut et ont lancé leur start-up. Les coachs et mentors de l'écosystème Start it @KBC et Start it X ont acquis une grande expérience des start-ups et scale-ups, qu'ils peuvent mettre au service de grandes entreprises désireuses d'exploiter la force et la valeur de l'esprit d'entreprise interne. Car outre les start-ups, les grandes entreprises ont également un rôle important à jouer dans le monde de l'innovation. Nous tentons également de partager nos connaissances et notre expérience, notamment avec des PME, par le biais de notre Start it X Academy. Un premier cours sur la vente en ligne via Linkedin a déjà été mis sur pied en collaboration avec KBC. Ce moteur de l'innovation, de l'emploi et de la croissance économique ne cesse ainsi de gagner en puissance.'

Que peut attendre une start-up ou un entrepreneur débutant de Start it @KBC?

Start it @KBC est une ASBL distincte, dans laquelle KBC investit des ressources financières et met également 9,5 ETP à disposition.

La plateforme Start it @KBC est non seulement un lieu de rencontre, mais elle soutient et conseille les start-ups et leur donne accès au plus grand réseau de start-ups, afin qu'elles puissent développer durablement leur activité et exercer une influence favorable sur l'emploi et l'économie.

Start it @KBC a été fondé en 2014 . L'accélérateur place les fondateurs de start-ups au centre de l'attention et propose son programme de soutien gratuitement. Start it @KBC ne prend pas de participation financière dans les start-ups, mais impose une seule condition: les start-ups doivent chercher ensemble à maximiser l'impact économique et social, la diversité et la durabilité.

. L'accélérateur place les fondateurs de start-ups au centre de l'attention et propose son programme de soutien gratuitement. Start it @KBC ne prend pas de participation financière dans les start-ups, mais impose une seule condition: les start-ups doivent chercher ensemble à maximiser l'impact économique et social, la diversité et la durabilité. Start it @KBC est le plus grand accélérateur de Belgique et soutient et promeut des entrepreneurs qui ont une idée innovante et un modèle d'entreprise évolutif.

et soutient et promeut des entrepreneurs qui ont une idée innovante et un modèle d'entreprise évolutif. Les hubs belges de Start it @KBC sont situés à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Louvain et Courtrai. Start it @KBC possède en outre des succursales internationales à Budapest, Gyor et Prague ainsi que des pied-à-terre à New York et Londres.

La communauté internationale de Start it @KBC consiste en un réseau de plus de 1.000 start-ups et scale-ups qui se renforcent mutuellement par leur expérience et expertise.

consiste en un réseau de qui se renforcent mutuellement par leur expérience et expertise. Depuis 2017, Start it @KBC fait partie du réseau exclusif Global Accelerator Network (GAN), qui offre aux entreprises de la communauté des possibilités d'expansion et de vente et des opportunités commerciales supplémentaires à l'étranger, ainsi que de nombreux avantages (d'une valeur de 1 million d'euros) auprès de partenaires technologiques dans le monde entier (par exemple, l'utilisation gratuite de la technologie Watson d'IBM).

qui offre aux entreprises de la communauté des possibilités d'expansion et de vente et des opportunités commerciales supplémentaires à l'étranger, ainsi que de nombreux avantages (d'une valeur de 1 million d'euros) auprès de partenaires technologiques dans le monde entier (par exemple, l'utilisation gratuite de la technologie Watson d'IBM). Start it @KBC soutient les start-ups issues de tous les secteurs, mais se concentrera cette année davantage sur les défis sociétaux, tels que la durabilité, la santé, le 'smart living' et la digitalisation: Durabilité : 14% des nouvelles start-ups se concentrent sur des solutions écologiques et durables. Santé : la technologie et la santé sont de plus en plus liées. 20% des nouvelles start-ups soutiennent le secteur traditionnel des soins de santé ou procurent des outils pour une vie plus saine. Smart living : nos maisons deviennent de plus en plus intelligentes grâce à l'Internet des objets et à l'intelligence artificielle. 12% des nouvelles start-ups misent sur des technologies innovantes qui nous aident à gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Digitalisation : la crise du coronavirus a accéléré la digitalisation. Cette évolution a un impact à tous les niveaux, y compris sur notre travail. 18% des nouvelles start-ups développent des méthodes, des plateformes et des processus digitaux qui aident les entreprises à se digitaliser et s'automatiser.



Start it @KBC se concentre actuellement activement sur quatre thèmes sociaux: l'internationalisation, l'entrepreneuriat féminin, l'inclusion/la diversité et le bien-être.

Que peut attendre une entreprise ou une organisation de Start it X?

KBC mise sur une économie innovante, qui est le moteur de la croissance future et de l'emploi. Dans ce cadre, il s'appuie non seulement sur Start it @KBC en poursuivant ses investissements, mais aussi sur

Start it X.

Les grandes entreprises comptent quasiment toutes en leur sein des collaborateurs qui ont de nombreuses idées novatrices. Mais si cet esprit d'entreprise n'est pas stimulé, ces personnes quittent souvent l'entreprise pour travailler dans un environnement plus dynamique ou créer leur propre start-up.

En 2017, Start it @KBC a décidé de tester un Programme pour l'innovation d'entreprise, adapté aux grandes entreprises et organisations. Ce programme a été spécialement conçu pour les entreprises qui misent sur l'innovation ouverte et durable et souhaitent procurer à leurs collaborateurs l'espace nécessaire pour développer leurs idées.

Start it X a été officiellement lancé en juillet 2019. L'expertise accumulée au sein de Start it @KBC aide les grandes organisations et entreprises dans leur processus d'innovation. Start it X répond ainsi à un important besoin des entreprises.

Start it X guide les grandes entreprises sur la voie de l'innovation par différents biais:

• Programme pour l'innovation d'entreprise

Par le biais du Programme pour l'innovation d'entreprise, Start it X s'adresse aux grandes entreprises. Ces dernières sont guidées sur la voie de l'innovation, en mettant l'accent sur l'aspect pratique et en privilégiant l'action, la rentabilité et la rapidité. L'objectif consiste à encadrer les collaborateurs qui soumettent des suggestions d'amélioration, afin que leurs idées puissent être concrétisées, validées et commercialisées plus rapidement, tout comme le font les start-ups. En mettant les collaborateurs en contact avec un réseau d'experts et d'entrepreneurs, les entreprises peuvent rapidement valider ces idées et innover en fonction du marché.

• Matchmaking (scale-up pipelinebuilding)

Start it X met en contact des scale-ups internationales avec des entreprises belges. Comme ces scale-ups possèdent souvent déjà un grand savoir-faire technologique et novateur, elles constituent un partenaire intéressant pour les entreprises belges.

Par ailleurs, les scale-ups belges ont également la possibilité d'entrer en contact avec des entreprises belges par le biais du réseau Start it X.

• Académie

Les PME et les entrepreneurs débutants ont la possibilité de suivre des cours supplémentaires via Start it X. Le premier cours proposé est le fruit d'une collaboration avec KBC: la vente en ligne via LinkedIn.

Grâce à ce canal, nous pouvons mettre à la disposition de la communauté entrepreneuriale au sens large l'expertise unique que nous avons dans la communauté.

Dans les semaines et les mois à venir, de nouveaux contenus seront systématiquement ajoutés.

• Adhésion à la communauté

En rejoignant Start it X, les start-ups et scale-ups ont accès à la communauté de Start it ainsi qu'à des espaces de co-working, des ateliers et des événements.

Lire la suite