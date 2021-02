KBC : en berne après ses résultats annuels

KBC lâche 6% à Bruxelles, après la publication par le bancassureur d'un BPA en chute de 43% à 3,34 euros au titre de 2020, malgré des charges d'exploitation hors taxes bancaires qui se sont contractées de 4,2% (soit davantage que son objectif qui était de -3,5%).



Revendiquant un ratio common equity de 17,6%, il propose de verser un dividende (brut) de 0,44 euro par action pour 2020, payable en mai 2021, et a l'intention de distribuer au quatrième trimestre 2021 un dividende brut supplémentaire de deux euros par action.



Entre 2020 et 2023, KBC vise un taux de croissance annuel composé d'environ 2% pour les revenus globaux et d'environ 1% pour les charges d'exploitation (hors taxes bancaires), ainsi qu'un ratio combiné inférieur ou égal à 92% d'ici 2023.



