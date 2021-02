KBC : rachat d'activités en Bulgarie à NN

KBC annonce un accord avec le groupe néerlandais NN pour le rachat, par la filiale bulgare de KBC, de la totalité de ses activités d'assurance-pension et d'assurance-vie en Bulgarie, pour un montant total de 77,7 millions d'euros.



NN Bulgarie emploie 138 personnes et compte plus de 400.000 clients particuliers et 400 clients entreprises. Elle brasse environ un milliard d'euros d'actifs en gestion. L'accord doit encore obtenir l'aval des autorités de régulation, qui est attendu dans le courant de 2021.



Cette transaction s'inscrit dans le droit fil de la stratégie de KBC, qui se focalise sur les clients particuliers, les PME et les midcaps sur ses marchés clés que sont la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et l'Irlande.



