KBR, Inc. s'engage à fournir des solutions scientifiques, technologiques et d'ingénierie aux gouvernements et aux entreprises du monde entier. Le segment Government Solutions de la société fournit des solutions de soutien du cycle de vie complet pour la défense, le renseignement, l'espace, l'aviation et d'autres programmes et missions pour l'armée et d'autres agences gouvernementales, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Le segment Sustainable Technology Solutions de la société est ancré dans son portefeuille de plus de 80 technologies de processus propriétaires axées sur le développement durable qui accélèrent et permettent la transition énergétique dans l'ensemble de la base industrielle dans quatre secteurs verticaux principaux : ammoniac/gaz de synthèse, chimie/pétrochimie, raffinage propre et solutions de processus circulaires/économie circulaire. Le segment fournit également des services hautement synergiques, y compris des services de conseil et de consultation. L'entreprise fournit des services à une clientèle diversifiée, notamment des gouvernements nationaux et étrangers et des entreprises commerciales et industrielles.

Secteur Services et conseils en informatique