Le bénéfice après impôt du créancier kényan KCB Group augmente de 19,5 % en 2022

La banque, qui opère également en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Sud-Soudan, a déclaré que le revenu des transactions a augmenté de 39,8 %, grâce au financement du commerce et à d'autres commissions.

Les coûts ont augmenté de près d'un quart, a déclaré la KCB, principalement en raison de l'augmentation des engagements au sein de l'entreprise et de l'intégration des acquisitions telles que Trust Merchant Bank de la République démocratique du Congo, qui a été achevée en décembre.

Le créancier, l'un des deux plus grands au Kenya, a déclaré qu'il était "optimiste" quant aux perspectives pour cette année, citant ses filiales régionales dont la contribution au bénéfice du groupe a augmenté plus rapidement en 2022 qu'un an plus tôt.

Elle a réduit son dividende annuel d'un tiers à 2,00 shillings par action, sur un bénéfice de 12,71 shillings par action.

(1 $ = 129,7000 shillings kenyans)