Le bénéfice avant impôt du créancier kenyan KCB Group bondit de 86% en 2021

KCB, qui opère également au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, en Ouganda et au Sud-Soudan, rejoint les autres grands créanciers du pays d'Afrique de l'Est en affichant une forte croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour l'année dernière, grâce au rebond économique.

Ses revenus totaux ont augmenté de 13,5 % au cours de la période, grâce à une augmentation de 15 % des revenus d'intérêts nets et à une performance robuste de son activité de négociation de devises, indique-t-elle dans un communiqué.

La part des prêts non performants s'est toutefois détériorée pour atteindre 16,5 % du portefeuille total, contre 14,7 % un an plus tôt, a indiqué KCB, reflétant les dommages persistants de la pandémie dans certains secteurs.

"La construction, l'hôtellerie et l'industrie manufacturière ont continué d'être sous pression avec une reprise lente", a déclaré le créancier, ajoutant que les provisions pour dépréciation des prêts avaient toutefois diminué de moitié au cours de la période pour atteindre 13 milliards de shillings.

KCB a recommandé un dividende final de 2,00 shillings par action, portant le total pour l'année à 3,00 shillings par action, soit le triple du montant proposé aux investisseurs l'année précédente.