Le groupe kényan KCB voit ses bénéfices augmenter au premier semestre et envisage une expansion régionale.

La banque, qui opère également en Tanzanie, au Rwanda, au Sud-Soudan, en Ouganda et au Burundi, a déclaré que les provisions pour créances douteuses ont diminué, que les revenus non capitalisés ont augmenté et que les filiales hors du Kenya ont également contribué à augmenter ses bénéfices.

La banque a déclaré qu'elle visait à étendre sa présence régionale après avoir annoncé au début du mois qu'elle achetait une participation de 85 % dans Trust Merchant Bank, un créancier basé en République démocratique du Congo.

Lors d'une présentation aux investisseurs, KCB a déclaré s'attendre à ce que la transaction soit conclue d'ici le quatrième trimestre de cette année.

(1 $ = 119,7500 shillings kenyans)