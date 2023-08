KCC Corporation est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de peintures. La société fabrique et vend des peintures pour les bateaux, les automobiles et les constructions, entre autres. En outre, l'entreprise fabrique et vend du silicium inorganique et organique pour les articles ménagers, ainsi que pour la construction, l'automobile, l'électronique et les matériaux industriels.

Secteur Produits chimiques de base