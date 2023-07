Le Groupe KDA Inc. est un fournisseur canadien de solutions et de services aux pharmacies et aux sociétés pharmaceutiques au Canada, ainsi qu'une plateforme technologique pour l'industrie de la santé. La société opère à travers trois segments : Pharmacy Services, Pharmaceutical Solutions et Pharmaceutical Technology. Son secteur Pharmacy Services offre des services de formation, de conseil et de remplacement pour les ressources professionnelles dans le domaine de la santé. Son segment Pharmaceutical Solutions est engagé dans le développement et l'intégration de plateformes technologiques dédiées à tous les professionnels de la santé. Son segment Pharmaceutical technology propose les plateformes KRX, KRX DENTAL et ADRX. Ses filiales comprennent Alliance Pharma Operations Inc, Elitis Pharma Inc, Logistik Pharma Inc et Groupe Technologique KDA Inc.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale