KDDL Limited est une société d'ingénierie basée en Inde. La Société est engagée dans la fabrication de composants de montres (cadrans de montres et aiguilles de montres), de composants d'ingénierie de précision et d'outils de presse. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Précision et composants de montres, Montres et accessoires, Support marketing et autres services, Voitures de luxe et Autres. Son segment Précision et composants horlogers est engagé dans la fabrication et la distribution de cadrans, d'aiguilles de montres et de composants de précision. Son segment Montres et accessoires est engagé dans le commerce de montres et d'accessoires. Son segment Soutien marketing et autres services fournit des solutions commerciales basées sur les technologies de l'information (TI). Son segment Autres est engagé dans la fabrication et la distribution de boîtes d'emballage. La société gère également la chaîne de vente au détail de montres suisses de luxe dans le secteur organisé par le biais de sa filiale, Ethos Limited. Elle dispose d'installations de fabrication à Pawanoo (Himachal Pradesh), Derabassi (Punjab) et Bangalore (Karnataka).

