KE Holdings Inc. : Premiers signes de retournement

Données financières CNY USD EUR CA 2021 78 783 M 12 373 M 10 921 M Résultat net 2021 -353 M -55,4 M -48,9 M Tréso. nette 2021 47 295 M 7 428 M 6 556 M PER 2021 -375x Rendement 2021 - Capitalisation 139 Mrd 21 805 M 19 248 M VE / CA 2021 1,16x VE / CA 2022 1,05x Nbr Employés 119 658 Flottant 33,2% Prochain événement sur KE HOLDINGS INC. 14/03/22 Année 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 116,59 CNY Objectif de cours Moyen 154,14 CNY Ecart / Objectif Moyen 32,2% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Yong Dong Peng Chairman & Chief Executive Officer Xu Tao Chief Financial Officer & Executive Director Wan Gang Xu Chief Operating Officer & Executive Director Xiao Hong Chen Independent Director Yu Chen Independent Director