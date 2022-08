Des allégations de fraude commencent alors que les médias kenyans ralentissent le décompte des votes dans une course présidentielle serrée.

Seule la commission électorale est autorisée à déclarer un vainqueur, mais les décomptes étaient considérés comme un rempart contre le type d'allégations de truquage qui ont précédemment déclenché des violences.

Le Kenya, la nation la plus riche et la plus stable d'Afrique de l'Est, a une histoire de conflits électoraux violents. Plus de 1 200 personnes ont été tuées après les élections de 2007 et plus de 100 après celles de 2017.

Jusqu'à présent, les scrutins ont été généralement salués par les observateurs internationaux, mais les problèmes apparaissent généralement après l'annonce des résultats.

Le président sortant Uhuru Kenyatta doit se retirer après avoir servi le maximum constitutionnel de deux mandats de cinq ans. Ses successeurs potentiels sont l'ancien prisonnier politique et leader vétéran de l'opposition Raila Odinga et le vice-président William Ruto. Kenyatta s'est brouillé avec Ruto et a soutenu Odinga.

ALLÉGATION DE TRUCAGE

Tard jeudi, le président du parti Jubilee de Kenyatta a publié une déclaration alléguant un "subtil truquage massif" et affirmant que le "processus électoral a été hautement compromis" après que le parti de Ruto ait fait une forte apparition dans une zone où l'ethnie dominante est la même que celle de Kenyatta.

La déclaration fait état d'intimidation des électeurs, de corruption, d'affichage illégal de matériel de campagne dans les bureaux de vote, de mauvaise gestion des agents du parti et d'utilisation incorrecte du matériel électoral. Elle ne fournit aucune preuve et n'explique pas pourquoi les allégations ont été faites si tard. Les responsables du parti étaient injoignables pour tout commentaire.

Les élections précédentes ont été largement déterminées par les blocs de vote ethniques. Mais Ruto a cherché à faire de cette élection une question d'économie, se présentant comme un "arnaqueur" autodidacte par opposition aux "dynasties" politiques. Odinga et Kenyatta sont les fils du premier vice-président et du premier président du Kenya, respectivement.

Ian Dan, un préposé au service des colis dans le principal parc d'autobus de Kisumu, le fief d'Odinga, a déclaré que les affaires étaient très lentes.

"Nous sommes dans l'obscurité et ce n'est pas bon pour nous. Les gens sont anxieux et ont besoin d'avoir une image claire", a-t-il déclaré. "Il y a des allégations de truquage qui volent dans les médias sociaux, mais beaucoup de gens attendent d'entendre Raila Odinga ou William Ruto. Leur parole influencera la réaction des gens."

RALENTISSEMENT DES MÉDIAS

Les décomptes médiatiques, qui avaient presque cessé vendredi matin, montraient les deux candidats en tête au coude à coude, juste en dessous de la barre des 50 % dont ils avaient besoin pour gagner. Moins d'un pour cent était réparti entre deux autres candidats marginaux.

Si aucun candidat ne remporte plus de 50 % plus une voix, les deux candidats de tête auront un second tour.

La commission électorale est le seul organe légalement autorisé à déclarer un gagnant. Elle a initialement téléchargé les images des formulaires de résultats de plus de 46 000 bureaux de vote, mais ne les avait pas comptabilisés. Au lieu de cela, les médias ont employé des équipes pour télécharger les formulaires et les entrer dans une base de données.

Plus de 99,7 % des résultats des bureaux de vote sont entrés, mais des milliers n'ont pas été comptabilisés par les médias. Le ralentissement brutal a commencé alors qu'environ 80 % du vote avait été compté.

L'éminent chroniqueur et caricaturiste kenyan Patrick Gathara a critiqué ce ralentissement, en tweetant : "Donc, une fois de plus, les médias KE se sont dégonflés et ont cessé de mettre à jour leurs décomptes ? C'était trop beau pour durer".

Mais les dirigeants des groupes de médias Citizen et Nation ont déclaré que le personnel épuisé avait besoin de repos.

"Nous avons maintenant environ un tiers des personnes qui travaillent avec lesquelles nous avons commencé et nous avons l'intention d'accélérer le rythme dans les prochaines heures lorsque le reste de l'équipe reviendra", a déclaré Linus Kaikai, directeur de la stratégie chez Citizen.

Stephen Gitagama, le PDG du groupe Nation Media, a déclaré que son personnel avait également besoin de repos et qu'il se concentrait sur le contrôle de la qualité. Il a renvoyé Reuters à la commission électorale, connue sous le nom d'IEBC.

"L'IEBC a la responsabilité de fournir les résultats, pas les médias", a-t-il déclaré.

Vendredi matin, la commission électorale avait enfin commencé à afficher un décompte officiel des résultats présidentiels sur un tableau au centre de décompte principal. Elle avait comptabilisé 1,5 % des voix.

A 7h30 GMT, un décompte Reuters de 180 des 291 résultats au niveau des circonscriptions donnait Ruto en tête avec 51,66% et Odinga avec 47,69%. Onze images de résultats au niveau des circonscriptions étaient illisibles ou manquaient de totaux.