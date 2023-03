"Everything Everywhere All at Once" multi-récompensé aux Oscars

par Lisa Richwine

LOS ANGELES, 13 mars (Reuters) - "Everything Everywhere All at Once" a obtenu dimanche soir plusieurs des principales récompenses lors de la cérémonie des Oscars, étant désigné meilleur film, tandis que son duo de réalisateurs a aussi été primé, de même que Michelle Yeoh, sacrée meilleure actrice.

Alors que Brendan Fraser a été récompensé de l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "The Whale" de Darren Aronofsky, les statuettes des meilleurs seconds rôles sont revenues à Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis pour leurs prestations dans "Everything Everywhere All at Once".

Ce long-métrage, mélange de science-fiction, d'action et de comédie, raconte les aventures d'une mère de famille américaine d'origine chinoise transportée dans des univers parallèles pour sauver le monde et sa famille. (Reportage Lisa Richwine; version française Jean Terzian)