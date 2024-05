KE Holdings Inc est une société de portefeuille basée en Chine qui s'occupe de transactions immobilières et de services connexes. La société opère dans trois segments. Le segment des services de transaction de logements existants fournit principalement des services de vente et de location de logements existants par l'intermédiaire de la plateforme en ligne Beike en tant que courtier. Le segment des services de transaction de logements neufs fournit principalement des services de vente de logements neufs pour les promoteurs immobiliers. Le segment des services émergents et autres est engagé dans les services financiers et d'autres activités nouvellement développées. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Services immobiliers