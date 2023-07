KEC International Limited est une société basée en Inde qui se consacre principalement aux activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). Son activité concerne les produits, projets et systèmes d'infrastructure interalia, ainsi que les activités connexes pour la transmission et la distribution d'énergie, les chemins de fer et d'autres activités EPC. Ses unités commerciales comprennent la transmission et la distribution d'électricité, les chemins de fer, les infrastructures civiles et urbaines, l'énergie solaire, les oléoducs et gazoducs, les infrastructures intelligentes et les câbles. Power Transmission and Distribution conçoit, fabrique, teste, fournit et installe des lignes de transmission clé en main. Railways fournit des solutions clés en main pour divers types de contrats ferroviaires. Civil and Urban Infrastructure se concentre sur la construction d'usines, d'entrepôts, de bâtiments résidentiels et de stations d'épuration et de traitement des eaux, entre autres. L'activité Solaire est engagée dans des projets photovoltaïques (PV). Oil and Gas Pipelines se concentre sur la construction d'oléoducs et de gazoducs à travers le pays.

Secteur Construction et ingénierie