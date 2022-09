Le chinois Joincare lève 92 millions de dollars avec un réplique de cotation

Zurich (awp) - Joincare Pharmaceuticals est devenue la sixième société à profiter de la possibilité récemment ouverte par l'exploitant de la Bourse suisse d'y faire négocier des répliques de cotation d'entreprises chinoises. Pus de 6,38 millions de Global depositary receits (GDR), représentant chacun dix actions A inscrites à Shanhgai, ont trouvé preneur pour 14,42 dollars américains pièce.

Le laboratoire de l'Empire du Milieu a ainsi levé environ 92 millions de dollars au travers de ces nouveaux certificats de dépôt.

"Les six offres de GDR ont levé un montant total cumulé d'environ 1,9 milliard de dollars, ce qui témoigne du succès de l'offre de SIX dans le domaine des GDR", se félicite le patron de SIX, le néerlandais Jos Dijsselohf, cité dans un communiqué lundi.

Avant Joincare, Gem (matériaux non ferreux), Lepu Medical (dispositifs médicaux), Ningbo Shanshan et Gotion High-Tech (batteries au lithium dans les deux cas), ainsi que Keda Industrial (matériaux de construction et la céramique), ont déjà profité du mécanisme baptisée China-Swiss Stock Connect pour faire négocier des certificats sur la place zurichoise.

Joincare revendique sur son site internet des revenus opérationnels en 2020 de 13,52 milliards de yuans (1,83 milliard de francs suisses de francs suisses fin 2020), générés par près près de 13'000 collaborateurs.

