Le négoce des GDR chinois possible dès jeudi à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Les certificats de dépôt (GDR) des quatre premières sociétés chinoises à avoir profité du l'accord dit "China-Switzerland Stock Connect" pourront être négociés à la Bourse suisse SIX à partir de jeudi à 15h, sur le segment spécifique de négoce mis en place pour l'occasion.

Le lancement du volet suisse de l'accord a donné lieu jeudi à une cérémonie à la Bourse suisse en présence de représentants officiels suisses et chinois, indique SIX jeudi dans un communiqué.

Le négoce des GDR sera désormais possible entre 15h et 17h40.

Pour rappel, les sociétés d'outre Grande Muraille Keda Industrial, Gen, Gotion High-Tech et Ningbo Shanshan, toutes quatre actives dans les secteurs des technologies énergétiques et du recyclage, ont émis pour 1,5 milliard de dollars de certificats de dépôt entre vendredi et lundi.

Les certificats de dépôt, ou GDR ("global depositary receipts"), correspondent à des actions cotées aux Bourses de Shanghaï ou Shenzhen et mis en dépôt dans des banques chinoises.

Les sociétés émettant des GDR sont soumises à l'obligation de publier des informations ad hoc, telles que rapports financiers et transactions du management. Au sens de l'Ordonnance dur les infrastructures des marchés financiers (OIMF), les GDR ne sont cependant pas considérés comme cotés à titre principal, souligne SIX.

Vendredi dernier, la Finma, l'autorité de surveillance des marchés financiers suisses, avait donné son feu vert au mécanisme 2Stock Connect". Zurich est la deuxième Bourse à offrir une cotation secondaire aux sociétés chinoises, après Londres. Le segment de cotation GDR de la SIX existe déjà depuis 2007, mais n'avait jamais été utilisé jusqu'à présent.

La Chine prévoit par ailleurs d'étendre le programme "Stock Connect" à l'Allemagne.

