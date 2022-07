Quatre sociétés chinoises lèvent 1,5 milliard à la Bourse suisse

Genève (awp) - Quatre sociétés chinoises qui ont reçu l'autorisation d'émettre des certificats de dépôt (GDR) à la Bourse suisse ont d'ores et déjà levé plus de 1,5 milliard de dollars à Zurich, selon les résultats d'émissions communiqués par les sociétés.

La société Gem, domiciliée à Shenzhen et cotée à la Bourse de la même ville, indique mardi avoir levé 346 millions de dollars. En cas d'exercice des options de surallocation, cette somme pourrait même aller jusqu'à 381 millions dollars, indique Gem.

Gem est spécialisée dans le recyclage des batteries usagées et des équipements électroniques.

La société spécialisée dans les batteries au lithium Gotion High-Tech, domiciliée à Hefei dans la province de l'Anhui et également cotée à Shenzhen, a de son côté levé 685 millions de dollars, selon un communiqué publié mardi.

Lundi, la société Keda Industrial, basée à Foshan dans la province du Guangdong et cotée à Shanghaï, a indiqué qu'elle avait pour sa part levé 173 millions de dollars. Ses activités couvrent notamment la fabrication et la vente de machines pour la céramique, la brique, la pierre et d'autres matériaux de construction.

Enfin dimanche, une autre société active dans les batteries au lithium, Ningbo Shanshan, installée à Ningbo dans la province du Zhejiang et cotée à Shanghai, avait indiqué dans un communiqué avoir levé 319 millions de dollars après avoir émis des certificats de dépôt à Zurich vendredi.

Les opérations se sont bien déroulées, a indiqué à AWP Matthias Courvoisier, du cabinet Baker McKenzie à Zurich, en charge d'une partie des opérations. Si les volumes semblent importants, il convient de relativiser, car par rapport au marché des obligations des entreprises chinoises à Luxembourg, ces montants sont très relatifs.

Enfin, le succès de l'opération malgré l'absence quasi totale de communication de la part des sociétés chinoises s'explique par le fait que ces placements n'intéressent quasiment pas le grand public mais uniquement des investisseurs institutionnels spécialisés, a souligné M. Courvoisier.

Pour rappel, la Finma a approuvé vendredi le mécanisme dit "China-Swiss Stock Connect" qui permet aux sociétés chinoises d'émettre à la Bourse suisse des GDR correspondant à des actions cotées à Shanghaï ou Shenzhen et déposées dans des banques chinoises.

Le même mécanisme permet aux entreprises cotées en Suisse d'émettre des certificats de dépôt sur les bourses chinoises.

