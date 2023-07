La société de capital-investissement Apax est sur le point d'accepter l'acquisition d'une participation de 50 % dans le groupe médical Palex dans le cadre d'une opération qui valorisera la société à environ 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars), dette comprise, selon deux sources ayant connaissance de l'opération.

Apax acquerrait la participation dans le fournisseur d'équipements médicaux auprès du fonds d'investissement Fremman et d'autres actionnaires minoritaires, ont indiqué les sources.

Fremman, qui était l'actionnaire majoritaire de Palex avant l'opération, conserverait une participation de 50 % dans un véhicule qui contrôlera la société.

Apax et Fremman s'associeront à l'équipe de direction de Palex, qui détient également une participation minoritaire, ont ajouté les sources.

La transaction a été convenue sur la base d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 80 millions d'euros que la société espère atteindre en 2023, ont déclaré les sources.

Fremman et Apax se sont refusés à tout commentaire.

Palex s'est développée par le biais d'acquisitions au cours des dernières années. L'année dernière, elle a acquis une société italienne appelée Gala dans le cadre d'un accord qui, selon les sources, permettrait à la société espagnole de devenir une "plateforme de distribution de dispositifs médicaux de premier plan en Europe".

La société fournit des équipements et des solutions aux hôpitaux publics et privés en Espagne, au Portugal et en Italie.

Selon le LSEG, le secteur de la santé a été l'un des plus actifs en matière de fusions et d'acquisitions au cours du premier semestre, représentant 14 % de l'activité mondiale de fusions et d'acquisitions jusqu'à la fin du mois de juin.

La transaction sera annoncée dès la semaine prochaine, selon les sources.

(1 dollar = 0,9079 euro)