Plus de 20 000 habitants de Yellowknife ont été évacués de la ville du nord du Canada alors que les équipes de pompiers luttaient jeudi pour empêcher les feux de forêt d'atteindre la ville - dernier chapitre en date de la pire saison d'incendies que le pays ait jamais connue.

Voici quelques questions et réponses sur les incendies de forêt au Canada, qui ont ravagé des millions d'hectares et pollué l'air dans ce pays et aux États-Unis.

QUELLES SONT LES RÉGIONS DU CANADA TOUCHÉES PAR LES INCENDIES DE FORÊT ?

Les incendies de forêt sont fréquents dans les provinces de l'ouest du Canada, mais cette année, les provinces de l'est, la Nouvelle-Écosse, le Québec et certaines parties de l'Ontario, ont également été touchées par des incendies hors de contrôle.

Cette semaine, l'attention s'est de nouveau portée sur l'ouest, où des feux de forêt ont brûlé à environ 16 km au nord-ouest de Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, vastes et peu peuplés. Les incendies pourraient atteindre la périphérie de la ville d'ici le week-end, a déclaré Mike Westwick, responsable de l'information sur les incendies dans les Territoires, à la Canadian Broadcasting Corporation jeudi.

Mercredi, il y avait 1 054 feux de forêt actifs au Canada, dont 230 dans les Territoires du Nord-Ouest et 669 jugés hors de contrôle, selon le Centre interagences des feux de forêt du Canada.

Depuis le début de l'année, on dénombre 5 738 incendies de ce type, qui ont brûlé 13,7 millions d'hectares (33,9 millions d'acres). Au moins quatre pompiers sont morts au Canada.

Le précédent record de la saison des feux de forêt remonte à 1989, lorsque 7,6 millions d'hectares (18,8 millions d'acres) avaient été brûlés.

Les incendies de cette année ont débuté fin avril dans les provinces occidentales de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, déplaçant plus de 30 000 personnes à leur apogée et interrompant temporairement la production de pétrole et de gaz.

QUE SE PASSE-T-IL À YELLOWKNIFE ET DANS SES ENVIRONS ?

Les habitants de Yellowknife ont jusqu'à vendredi midi (1800 GMT) pour évacuer, conformément à un ordre émis mercredi. Les Territoires du Nord-Ouest, qui ne comptent que 46 000 habitants, disposent d'infrastructures limitées et il n'existe qu'une seule route pour quitter la ville et rejoindre l'Alberta, au sud.

Des milliers d'habitants ont déjà fui les petites communautés, et Enterprise, un hameau près de la frontière de l'Alberta, a été presque détruit par un incendie dimanche. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le service des incendies des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu'un incendie de forêt qui menaçait Hay River, une communauté de quelque 3 000 habitants située plus au sud sur le Grand lac des Esclaves, s'était stabilisé pendant la nuit.

Le producteur de diamants De Beers a déclaré dans un communiqué que sa mine de Gahcho Kue, située à quelque 280 km (170 miles) au nord-est de Yellowknife, continuait à fonctionner, bien que certains employés des communautés environnantes aient été évacués.

En mai 2016, un gigantesque incendie a détruit 10 % des structures dans la ville de Fort McMurray, dans le nord de l'Alberta, productrice d'énergie, forçant l'évacuation de 90 000 résidents et interrompant la production de pétrole de plus d'un million de barils par jour.

En juin 2021, 90 % des structures du village de Lytton, en Colombie-Britannique, ont brûlé.

COMMENT LES INCENDIES NUISENT-ILS À LA QUALITÉ DE L'AIR ?

La fumée des incendies de cette saison a rendu l'air malsain à respirer dans tout le Canada et dans une grande partie des États-Unis, ce qui a donné lieu à des avertissements et à des recommandations invitant les gens à limiter leur temps passé à l'extérieur ou à porter des masques.

Lors des incendies de cette semaine, la cote air santé du gouvernement canadien a placé Yellowknife et Fort Smith en situation de "risque très élevé" et Winnipeg, la capitale du Manitoba située à 1 700 km (1 060 miles) au sud-est, en situation de "risque élevé".

Au début de la saison des incendies, les autorités ont émis des avertissements concernant la qualité de l'air pour les capitales canadiennes Ottawa et Toronto. Aux États-Unis, des alertes à la qualité de l'air ont été émises pour certaines régions du Midwest, de la côte Est et du Sud, notamment New York, Washington et Chicago.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LES INCENDIES ?

Les projections gouvernementales les plus récentes indiquent que le risque d'une activité d'incendie supérieure à la normale persistera dans une grande partie du Canada en août et en septembre.

Le mois prochain, la zone potentielle à risque extrême devrait se réduire un peu, couvrant le sud de la Colombie-Britannique, les Prairies, une partie des Territoires du Nord-Ouest et l'ouest de l'Ontario, a déclaré un représentant du gouvernement. Dans une grande partie de cette zone, le nombre de nouveaux incendies diminuera avec l'arrivée de l'automne. Les grands incendies existants devraient continuer à brûler ou à couver, et de nouveaux incendies problématiques peuvent se déclarer n'importe où.

QUELLE EST LA CAUSE DES INCENDIES ?

La sécheresse a contribué au nombre et à l'intensité des incendies de cette année, selon les autorités, et les températures élevées ont exacerbé la situation. Une grande partie du Canada a connu des conditions anormalement sèches, voire pires.

Le Canada atlantique a reçu de faibles chutes de neige cet hiver, suivies d'un printemps exceptionnellement sec.

On pense que la plupart des incendies de forêt ont été provoqués accidentellement par l'activité humaine.

QUEL EST LE RÔLE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

En juin, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a attribué l'augmentation du nombre d'incendies de forêt au changement climatique. Ellen Whitman, chercheuse au Service canadien des forêts, a déclaré qu'il était difficile de déterminer l'impact du changement climatique sur une seule saison d'incendie.

Pour les régions côtières, le changement climatique devrait apporter plus de pluie, ce qui devrait réduire le risque d'incendie, mais une atmosphère plus chaude est plus efficace pour extraire l'humidité des sols, un facteur qui augmente le risque d'incendie.

Les incendies de printemps généralisés à l'ensemble du Canada sont également inhabituels, et les recherches montrent que les saisons des incendies s'allongent en Amérique du Nord.