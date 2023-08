La société Freedom Holding, basée au Kazakhstan et dernière cible de Hindenburg Research, prévoit de continuer à travailler avec des clients russes non sanctionnés, malgré un rapport critique du vendeur à découvert que Freedom qualifie de spéculatif et de non fondé.

Hindenburg, qui s'est battu avec des magnats tels que Carl Icahn et Gautam Adani cette année, a déclaré que ses recherches sur Freedom montraient que la société continuait à faire des affaires sur le marché russe et avait "ouvertement bafoué les sanctions".

Freedom, cotée au Nasdaq, a rejeté ce rapport. Son PDG, Timur Turlov, a déclaré à Reuters que la société conserverait les Russes non sanctionnés parmi ses clients et qu'elle avait divulgué des données sur la manière dont elle travaillait avec les clients sanctionnés lors des sept inspections effectuées par l'autorité de régulation financière du Kazakhstan au cours de l'année écoulée.

"Nous n'acceptons absolument pas de clients sanctionnés, mais les clients existants peuvent être placés sur une liste de sanctions, et nous bloquons alors leurs actifs ou coupons les liens avec eux", a déclaré M. Turlov.

"Les Russes sont une minorité... nous vérifions très soigneusement la nature des opérations, mais le non-respect des règles est souvent préjudiciable au respect du régime de sanctions, tout comme le non-respect des règles. Des vis trop serrées ne sont pas toujours les objectifs de l'OFAC et conduisent à des distorsions", a ajouté M. Turlov.

L'OFAC fait référence à l'Office of Foreign Assets Control, une agence américaine qui a joué un rôle de premier plan dans une série de sanctions occidentales visant à punir la Russie pour son invasion massive de l'Ukraine en février 2022.

Hindenburg a déclaré que ses recherches avaient révélé des "signes caractéristiques de faux revenus" et des preuves que Freedom "contourne effrontément les sanctions", ainsi que des signes de manipulation du marché, tant pour ses investissements que pour ses propres actions.

Les actions de Freedom ont atteint leur niveau le plus bas depuis sept mois mercredi, accentuant leurs pertes après avoir fortement chuté lorsque le rapport a été publié pour la première fois mardi.

M. Turlov a déclaré que la société n'avait pas l'intention de renoncer à sa cotation au Nasdaq.

Les unités de Freedom sont impliquées dans le courtage de titres au détail, la tenue de marché et les services de banque d'investissement. Elle possède également une banque et deux compagnies d'assurance opérant au Kazakhstan.

Freedom a conclu la vente de ses actifs russes en février 2023 pour un montant d'environ 140 millions de dollars, une opération motivée par l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. À l'époque, Freedom avait déclaré qu'elle avait "complètement cessé ses activités en Russie".

N'ayant plus d'actifs tangibles en Russie, M. Turlov a déclaré que Freedom essayait de travailler avec les clients russes de la même manière que les banques occidentales.

Aujourd'hui, la société envisage de lancer des services bancaires et de courtage en Turquie et en Azerbaïdjan, ainsi que d'étendre ses activités au Kirghizstan et en Ouzbékistan, a indiqué M. Turlov. (Reportage de Mariya Gordeyeva Rédaction d'Alexander Marrow Édition de Mark Potter)