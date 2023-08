Union Pacific Corp. a déclaré lundi que deux itinéraires d'entrée et de sortie du bassin de Los Angeles étaient fermés en raison d'affouillements et d'inondations des voies ferrées, après que certaines parties du sud de la Californie et du sud-ouest des États-Unis ont été touchées par des crues soudaines.

Les pannes électriques publiques ont un impact sur les opérations de la société dans certains terminaux et les fermetures de routes ont également un impact sur le transport des équipes, a déclaré l'opérateur ferroviaire.

"Plusieurs trains sont retenus et nous nous efforçons de tenir nos clients informés", a déclaré la compagnie dans un communiqué envoyé par courriel à Reuters.

Les actions de Union Pacific étaient en baisse de 0,5 %.

La société basée à Omaha, dans le Nebraska, a ajouté qu'elle continuait à prendre des mesures proactives pour répondre aux pannes potentielles, y compris le stockage de ballast et de panneaux ferroviaires, de personnel et de générateurs électriques dans les zones situées le long de la trajectoire de la tempête.

La société a également indiqué qu'elle ferait le point sur les retards d'expédition estimés dès qu'elle serait en mesure d'évaluer l'état du réseau dans la région et que la tempête serait passée. (Reportage d'Amna Karimi à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)