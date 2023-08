La Banque d'Indonésie maintiendra son taux d'intérêt directeur à 5,75 % pour la septième réunion consécutive jeudi et pour le reste de l'année alors que l'inflation se rapproche du milieu de la fourchette cible de la banque centrale, selon un sondage Reuters.

Le taux d'inflation indonésien ayant baissé à 3,08% en juillet, son plus bas niveau depuis 16 mois, bien en deçà de la fourchette cible de 2% à 4%, la banque centrale se concentre désormais sur le maintien de la stabilité de la monnaie, la rupiah, selon les analystes.

Tous les économistes, sauf un, interrogés par Reuters du 14 au 21 août, s'attendaient à ce que la banque centrale d'Indonésie maintienne son taux de prise en pension à sept jours à 5,75 % jeudi. Un seul s'attendait à une hausse de 25 points de base.

"L'inflation a évolué selon nos prévisions, mais la banque centrale s'est concentrée sur la stabilité de la roupie pour contenir l'inflation importée et atténuer les risques de contagion des incertitudes mondiales", a déclaré Radhika Rao, économiste principal à la DBS Bank.

M. Rao a noté que le ralentissement des exportations, la baisse des réserves de change et la hausse du dollar ont frappé la monnaie ces derniers mois, après avoir progressé au cours du premier semestre de l'année.

"Les autorités ont maintenu qu'elles préféraient traiter la volatilité des devises par des interventions plutôt que par de nouvelles mesures de resserrement", a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, la Banque d'Indonésie (BI) est intervenue pour réduire la volatilité de la rupiah après qu'elle soit tombée à son niveau le plus bas depuis mars, poussée par les craintes que les rendements plus élevés du Trésor américain puissent déclencher des sorties de capitaux comme en 2013 lorsque la rupiah avait perdu plus d'un quart de sa valeur.

Parmi les économistes qui avaient des prévisions pour la période à venir, près de 60 %, 16 sur 28, ont prédit que la Banque centrale maintiendrait les taux à 5,75 % jusqu'à la fin de 2023. Onze d'entre eux prévoyaient une réduction d'au moins un quart de point de pourcentage d'ici là, et un autre s'attendait à ce que les taux soient à 6,00 %.

Comme bon nombre de ses homologues asiatiques, la BI devrait commencer à réduire ses taux à partir du premier trimestre 2024. Cependant, les économistes sont divisés sur l'ampleur de la baisse des taux.

Près de 40 % des personnes interrogées, neuf sur 23, prévoient une réduction de 25 points de base des taux à 5,50 % au premier trimestre. Six prévoient une baisse des taux à 5,25 %, un prévoit une baisse à 5,00 % et trois à 4,75 %.

Lavanya Venkateswaran, économiste senior pour l'ASEAN chez OCBC Bank, a déclaré que "la faiblesse de la Chine se poursuivra et pèsera sur la croissance de l'Indonésie", ajoutant que la BI "essaiera de soutenir la croissance vers la fin de cette année".

Les prévisions médianes d'un échantillon plus restreint montrent que la BI a réduit son taux de référence à 5,25 % et 5,00 % au deuxième et au troisième trimestre de l'année prochaine, puis l'a ramené à 4,75 % au dernier trimestre.